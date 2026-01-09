Tramp će ugostiti predsjednika Kolumbije u Bijeloj kući početkom februara

- Siguran sam da će to biti vrlo dobro i za Kolumbiju i za SAD, ali kokain i druge droge moraju biti zaustavljeni prije nego što uđu u Sjedinjene Države - rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je u petak da će u prvoj sedmici februara ugostiti kolumbijskog predsjednika Gustava Petra na razgovorima u Bijeloj kući.

Trampove riječi predstavljaju promjenu tona nakon mjeseci oštre kritike koju je Tramp uputio Petru i njegovoj vladi, optužujući kolumbijskog predsjednika da vodi "kokainske fabrike", kako je ponekad nazivao te optužbe.

Tramp je objavio da su se on i Petro čuli telefonom u srijedu i dogovorili susret u Bijeloj kući, ali nije precizirao tačan datum susreta.

Petro je u izjavama objavljenim u petak rekao da mu je Tramp u telefonskom razgovoru naveo da razmatra vojne operacije u Kolumbiji, što je povezano s regionalnim tenzijama nakon vojne operacije SAD-a u Venecueli.

- Tramp mi je rekao u telefonskom pozivu da razmišlja o lošim stvarima u Kolumbiji. Poruka je bila da su već pripremali, planirali vojnu operaciju - rekao je Petro za španski list "El Pais", dodavši da smatra da je ta prijetnja zamrznuta nakon razgovora, ali je priznao: "Mogu se prevariti."