Osam pripadnika iranske Revolucionarne garde poginulo u nemirima u Kermanšahu

Informaciju o pogibiji članova elitne jedinice u petak je objavila Al Jazeera na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, pozivajući se na iransku novinsku agenciju Fars.

Osam pripadnika iranske Revolucionarne garde (IRGC) poginulo je u četvrtak tokom protesta u zapadnom iranskom gradu Kermanšahu, javili su mediji.

Iran je potresen valovima protesta od kraja decembra, počevši 28. decembra na Velikoj pijaci u Teheranu, zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su se potom proširile na nekoliko drugih gradova.

Prema internetskom nadzornom tijelu NetBlocks, zemlja je bila skoro potpuno offline 24 sata do petka, od kada je Iran implementirao nacionalno isključenje interneta, s povezanošću koja je pala na jedan posto uobičajenih nivoa.