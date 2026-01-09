Tramp poručio da je Iran u velikoj nevolji: "Ako počnu ubijati ljude mi ćemo se uključiti"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da je Iran "u velikoj nevolji" dok se protesti šire diljem zemlje, navodeći da Vašington veoma pažljivo prati razvoj situacije i upozoravajući iranske vlasti da ne koriste smrtonosnu silu.
- Iran je u velikoj nevolji. Čini mi se da narod preuzima kontrolu nad određenim gradovima za koje niko nije mislio da je to moguće prije samo nekoliko sedmica. Situaciju pratimo veoma pažljivo - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.
Američka reakcija
Podsjetivši na ranija upozorenja Teheranu, dodao je: "Ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mi ćemo se uključiti."
- Ono što se dešava u Iranu je nešto zaista nevjerovatno. Nevjerovatno je to posmatrati. Uradili su loš posao. Vrlo loše su se odnosili prema svom narodu, a sada im se to vraća - rekao je Trump.
Tramp je dodao da eventualna američka reakcija ne bi uključivala slanje kopnenih trupa, već bi se fokusirala na mjere koje bi "jako pogodile tamo gdje najviše boli".
Protesti u Iranu
Od kraja decembra Iran bilježi talase protesta zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su započele 28. decembra u blizini Velike pijace u Teheranu, a potom su se proširile na više gradova. Prema podacima organizacije NetBlocks, zemlja je više od 12 sati bila bez internetske veze.
Iranske vlasti nisu objavile zvanične podatke o broju žrtava. Međutim, Human Rights Activists News Agency saopćila je u četvrtak da je uhapšeno 2.277 osoba, da je povrijeđeno više desetina ljudi te da su 42 osobe poginule, uključujući osam pripadnika sigurnosnih snaga.
Iran je optužio SAD i Izrael da stoje iza nemira, a zvaničnici su u petak upozorili da sigurnosne snage i pravosuđe "neće pokazati nikakvu toleranciju prema saboterima".