Tramp poručio da je Iran u velikoj nevolji: "Ako počnu ubijati ljude mi ćemo se uključiti"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da je Iran "u velikoj nevolji" dok se protesti šire diljem zemlje, navodeći da Vašington veoma pažljivo prati razvoj situacije i upozoravajući iranske vlasti da ne koriste smrtonosnu silu.

- Iran je u velikoj nevolji. Čini mi se da narod preuzima kontrolu nad određenim gradovima za koje niko nije mislio da je to moguće prije samo nekoliko sedmica. Situaciju pratimo veoma pažljivo - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Američka reakcija

Podsjetivši na ranija upozorenja Teheranu, dodao je: "Ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mi ćemo se uključiti."