Rusija u 2026. godinu na frontu ušla montirajući satelitske antene za internet na konje

Prema novim fotografijama i video-snimcima koje su podijelili brojni OSINT istraživači, uključujući nalog Special Kherson Cat 8. januara, izgleda da su ruske snage počele da opremaju jedinice na konjima satelitskim terminalima Starlink i kamerama.

Snimci prikazuju ruske vojnike kako jašu konje opremljene improvizovanim nosačima na kojima se nalaze ravni satelitski terminali i, kako se čini, sistemi kamera, prenosi portal United24.

Iako tačna namjena ove opreme nije zvanično potvrđena, analitičari navode da je takva postavka u skladu sa korištenjem za komunikaciju, a ne kao borbene platforme za vatreno dejstvo.

Ove slike doprinose sve većem broju dokaza da se ruske jedinice na prvoj liniji fronta naročito u spornim područjima ili oblastima sa slabom infrastrukturom sve više oslanjaju na životinje kao zamjenu za uništena ili nedostupna vojna vozila.