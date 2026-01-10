Rusija u 2026. godinu na frontu ušla montirajući satelitske antene za internet na konje

Prema novim fotografijama i video-snimcima koje su podijelili brojni OSINT istraživači, uključujući nalog Special Kherson Cat 8. januara, izgleda da su ruske snage počele da opremaju jedinice na konjima satelitskim terminalima Starlink i kamerama.
Snimci prikazuju ruske vojnike kako jašu konje opremljene improvizovanim nosačima na kojima se nalaze ravni satelitski terminali i, kako se čini, sistemi kamera, prenosi portal United24.
Iako tačna namjena ove opreme nije zvanično potvrđena, analitičari navode da je takva postavka u skladu sa korištenjem za komunikaciju, a ne kao borbene platforme za vatreno dejstvo.
Ove slike doprinose sve većem broju dokaza da se ruske jedinice na prvoj liniji fronta naročito u spornim područjima ili oblastima sa slabom infrastrukturom sve više oslanjaju na životinje kao zamjenu za uništena ili nedostupna vojna vozila.
Raniji snimci koje je objavio OSINT portal Exilenova+ prikazivali su ruske trupe kako pokušavaju da napreduju ka ukrajinskim odbrambenim položajima koristeći konja za transport. U tom slučaju, kretanje je otkriveno iz vazduha i neutralisano udarom ukrajinskog drona prije nego što je napad dostigao svoj cilj.
Iako je upotreba konja na frontu u Ukrajini u početku djelovala kao anomalija, kasniji izvještaji ukazuju na to da ona odražava šire prilagođavanje uslovima na terenu, izazvano gubicima u tehnici i logističkim pritiscima.
Ranije su ruske snage koje djeluju u dijelovima okupirane Donjecke oblasti počele da obučavaju konjske jurišne timove još u septembru 2025. godine. Inicijativa je navodno bila povezana sa komandantom specijalne jedinice "Oluja" u okviru 9. brigade 51. armije, poznatim po pozivnom znaku "Kan".
Ruski vojni blogeri su ovu promjenu opisali kao oblik niskotehnološke mobilnosti prilagođen terenu gdje su oklopna vozila ranjiva na dronove, artiljeriju ili precizne udare.
Životinje, tvrde oni, mogu se kretati tiho, ne zahtijevaju gorivo i teže ih je otkriti od mehanizovanih platformi iako su i dalje veoma izložene vazdušnom nadzoru.