Mladić umro nakon prijeloma noge: Doktori se smijali dok je vrištao od bolova?

Dvadesetpetogodišnji Gabrijel Bumbasea preminuo je u bolnici u rumunskom mjestu Buzau, gdje je primljen sa prijelomom butne kosti.

Rezultati obdukcije pokazali su da je uzrok smrti bio krvni ugrušak koji mu je blokirao plućnu arteriju, saopćili su danas mrtvozornici, prenosi Telegraf.rs.

Njegova porodica podnijela je tužbu Tužilaštvu zbog nemara medicinskog osoblja, dok su desetine ljudi protestovale ispred bolnice, paleći svijeće u znak sjećanja na mladića koji je prerano otišao u smrt.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogo­bete pozvao je na dodatnu istragu i obavijestio kolеgijum ljekara, a u bolnicu su poslati stručnjaci koji će sprovesti internu istragu.

Gabrijel je zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći u kojoj je automobil u kojem se on nalazio, jurila policija. Nakon sudara, slomio je nogu i hitno je prebačen u lokalnu bolnicu.

Njegova vjerenica, Denisa Avram, optužila je ljekare i medicinske sestre za nemar, tvrdeći da su ignorisali njegove krike i ozbiljnost situacije u kojoj se nalazio.

- Ovaj dvadesetpetogodišnjak je dugo bio u agoniji. Smijali su mi se u lice, rekli su da je sve zbog energetskih pića ili kafe - izjavila je Denisa.

Ona je dodala da su medicinske sestre odbile da mu pruže adekvatnu pomoć. Gabrijelova sestra, Elena Monika Ivan, naglasila je da je mladić bio svjestan dok nisu stigli bolničari i da mu je hitno bila potrebna operacija.

Protesti ispred bolnice kulminirali su kada su porodica i prijatelji iznijeli tijelo mladića iz te ustanove, obučeni u bele majice sa njegovim likom. Ljekari su pozvali žandarme kako bi zaštitili bolnicu od eventualnih incidenata.

Ovaj slučaj pokrenuo je niz pitanja o odgovornosti medicinskog osoblja i procedurama hitne medicinske pomoći, dok vlasti najavljuju detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragične smrti mladog čovjeka.