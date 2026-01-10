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DOSTUPNA "GOTOVO ODMAH"

Amerika preuzela venecuelansku naftu da spriječe Kinu i Rusiju: Tramp otkrio šta je rekao rivalima u Bijeloj kući

Da mi to nismo uradili, tamo bi bila Kina i tamo bi bila Rusija, možda čak i obje zajedno, ali sada ih tamo neće biti, naglasio je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

10.1.2026

Da Sjedinjene Američke Države nisu preuzele kontrolu nad venecuelanskom naftom, to bi, prema njegovim riječima, učinile Kina ili Rusija, izjavio je danas američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump). 

Dodao je da te dvije zemlje sada mogu kupovati naftu od SAD-a iz Venecuele, koja će biti dostupna „gotovo odmah“, jer su Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, „otvorene za posao“.

- Jedna stvar koju mislim da svi moraju da znaju jeste da bi, da mi to nismo uradili, Kina ili Rusija to učinile - rekao je Tramp u obraćanju čelnicima naftne industrije, prenosi CBS News.

Istakao je da je kineskim i ruskim zvaničnicima poručio kako se SAD s njima „dobro slažu“, ali da ne želi njihovo prisustvo u Venecueli.

- Rekao sam Kini i Rusiji: dobro se slažemo, sviđate nam se, ali ne želimo vas tamo. Nećete biti tamo. Da mi to nismo uradili, tamo bi bila Kina i tamo bi bila Rusija, možda čak i obje zajedno, ali sada ih tamo neće biti - naglasio je Tramp.

Američki predsjednik je, kako navodi CNN (Cable News Network), dodao da Kina može kupiti „svu naftu koju želi“ od Sjedinjenih Američkih Država, dok Rusija može dobiti „svu naftu koja joj je potrebna“ od američke strane.

Prema njegovim riječima, venecuelanska nafta bit će dostupna „gotovo odmah“, uz poruku da su Sjedinjene Američke Države, sa svojom novom ulogom u Venecueli, „otvorene za posao“, prenosi NBC njuz (NBC News).

Ranije je, tokom sastanka u Bijeloj kući s predstavnicima energetskog sektora, Tramp opravdao poteze svoje administracije, uključujući preuzimanje kontrole nad prodajom venecuelanske nafte, tvrdeći da bi u suprotnom taj potez povukle rivalske sile poput Kine i Rusije.

Kako ocjenjuje CNN, ove Trampove izjave predstavljaju odstupanje od njegove ranije kritike evropskih saveznika zbog poslovanja s Rusijom tokom rata u Ukrajini, kada je tvrdio da bi se sukob okončao ukoliko bi zemlje NATO-a prestale kupovati rusku naftu.

# SAD
# DONALD TRUMP
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