Vođa pobunjenika u Kolumbiji pozvao na ujedinjenje protiv američkog intervencionizma u regiji

Vođa najbrojnije disidentske frakcije nekadašnje gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbije – FARK (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) uputio je poziv ostalim pobunjeničkim grupama da se objedine u borbi protiv američkog intervencionizma u regionu.

Taj poziv objavljen je u video-poruci koju je grupa u petak potvrdila kao autentičnu.

Apel je uputio lider frakcije Nestor Gregorio Vera, poznat pod ratnim nadimkom „Ivan Mordisko“ (Iván Mordisco), a uslijedio je nakon američke intervencije u susjednoj Venecueli, tokom koje je uhapšen predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).

- Sjena intervencionističkog orla nadvija se nad svima podjednako. Pozivamo vas da ostavite ove razlike po strani - rekao je Vera u snimku na kojem se pojavljuje u maskirnoj uniformi, okružen dvojicom teško naoružanih gerilaca.

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro, bivši gerilac koji je obećao da će okončati više od šest decenija dug unutrašnji oružani sukob, trebao bi se u februaru sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Vašingtonu, izjavio je Tramp u petak.

Najava tog susreta dolazi svega nekoliko dana nakon što je Tramp zaprijetio Kolumbiji vojnom intervencijom. On je u više navrata, bez iznošenja dokaza, optuživao administraciju Gustava Petra da omogućava kontinuirani dotok kokaina u Sjedinjene Američke Države, te je u oktobru uveo sankcije kolumbijskom predsjedniku.