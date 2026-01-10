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POZIV U VIDEO-PORUCI

Vođa pobunjenika u Kolumbiji pozvao na ujedinjenje protiv američkog intervencionizma u regiji

Apel je uputio lider frakcije Nestor Gregorio Vera, poznat pod ratnim nadimkom „Ivan Mordisko“

Vođa pobunjenika u Kolumbiji. Screenshot

A. O.

10.1.2026

Vođa najbrojnije disidentske frakcije nekadašnje gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbije – FARK (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) uputio je poziv ostalim pobunjeničkim grupama da se objedine u borbi protiv američkog intervencionizma u regionu. 

Taj poziv objavljen je u video-poruci koju je grupa u petak potvrdila kao autentičnu.

Apel je uputio lider frakcije Nestor Gregorio Vera, poznat pod ratnim nadimkom „Ivan Mordisko“ (Iván Mordisco), a uslijedio je nakon američke intervencije u susjednoj Venecueli, tokom koje je uhapšen predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro).

- Sjena intervencionističkog orla nadvija se nad svima podjednako. Pozivamo vas da ostavite ove razlike po strani - rekao je Vera u snimku na kojem se pojavljuje u maskirnoj uniformi, okružen dvojicom teško naoružanih gerilaca.

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro, bivši gerilac koji je obećao da će okončati više od šest decenija dug unutrašnji oružani sukob, trebao bi se u februaru sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Vašingtonu, izjavio je Tramp u petak.

Najava tog susreta dolazi svega nekoliko dana nakon što je Tramp zaprijetio Kolumbiji vojnom intervencijom. On je u više navrata, bez iznošenja dokaza, optuživao administraciju Gustava Petra da omogućava kontinuirani dotok kokaina u Sjedinjene Američke Države, te je u oktobru uveo sankcije kolumbijskom predsjedniku.

- Sudbina nas poziva da se ujedinimo. Mi nismo raspršene snage, mi smo nasljednici iste borbe. Ispletimo jedinstvo kroz djelovanje i izgradimo veliki pobunjenički blok koji će potisnuti neprijatelje velike domovine - poručio je Vera u video-obraćanju upućenom Nacionalnoj oslobodilačkoj vojsci (ELN), Drugoj Marquetaliji i Koordinacionom odboru Bolivarske armije gerile, grupama koje su također proizašle iz bivšeg FARK-a.

Ipak, u pozivu nije spomenuta druga po veličini disidentska frakcija FARK-a, poznata kao Centralni generalštab, koja se tokom 2024. godine odvojila od Verine grupe.

Prema sigurnosnim izvorima, organizacije koje je pobunjenički lider naveo kao potencijalne saveznike broje više od 11.000 članova, a njihove glavne kriminalne aktivnosti obuhvataju trgovinu drogom i ilegalno iskopavanje zlata.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez (Pedro Sánchez) izjavio je da je Vera ovim pozivom na ujedinjenje pobunjeničkih snaga nastojao prvenstveno zaštititi sebe od progona kolumbijskih oružanih snaga.

# NICOLÁS MADURO
# PEDRO SÁNCHEZ
# DONALD TRUMP
# KOLUMBIJA
# GUSTAVO PETRO
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