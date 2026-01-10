Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

Protesti u Iranu tokom noći s petka na subotu dobili su dramatičan zaokret, nakon što su demonstranti u teheranskoj četvrti Sadat Abad (Saadat Abad) zapalili džamiju i više civilnih automobila. Iako su državni mediji izvještavali da je stanje u centru grada mirno, rubni dijelovi prijestolnice bili su poprište žestokih sukoba.

Kako navode najnoviji izvještaji, neredi u naselju Saadat Abad izašli su iz okvira političkog protesta i prerasli u otvoreno uništavanje imovine.

Grupe izgrednika, koje sigurnosni izvori sada označavaju kao „teroriste“, zapalile su džamiju Al-Rasul (Al-Rasool), smještenu u blizini Trga Šahid Tehrani Moghadam (Shahid Tehrani Moghaddam).