Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

Protesti u Iranu tokom noći s petka na subotu dobili su dramatičan zaokret, nakon što su demonstranti u teheranskoj četvrti Sadat Abad (Saadat Abad) zapalili džamiju i više civilnih automobila. Iako su državni mediji izvještavali da je stanje u centru grada mirno, rubni dijelovi prijestolnice bili su poprište žestokih sukoba.
Kako navode najnoviji izvještaji, neredi u naselju Saadat Abad izašli su iz okvira političkog protesta i prerasli u otvoreno uništavanje imovine.
Grupe izgrednika, koje sigurnosni izvori sada označavaju kao „teroriste“, zapalile su džamiju Al-Rasul (Al-Rasool), smještenu u blizini Trga Šahid Tehrani Moghadam (Shahid Tehrani Moghaddam).
Prema svjedočenjima očevidaca, nije riječ o simboličnom izrazu neslaganja, već o direktnom napadu na vjerski objekat i ugrožavanje javne sigurnosti. Osim džamije, zapaljeno je i više civilnih vozila parkiranih u okolini, što je izazvalo strah i paniku među stanovnicima tog dijela grada.
Dok su sjeverozapadni dijelovi Teherana bili zahvaćeni vatrom, novinari agencije Tasnim (Tasnim News Agency) izvijestili su da je u samom centru prijestolnice situacija bila pod kontrolom. Obilazeći ključne lokacije poput Trga Valiasr (Valiasr Square), Trga Enghelab (Enghelab Square) i Ulice Azadi (Azadi Street), zabilježili su mirnu noć, uprkos pozivima antirežimskih grupa na masovna okupljanja.
Ipak, ista agencija potvrđuje da su se „sporadični neredi“ nastavili u pojedinim dijelovima grada, uključujući Tehranpars (Tehranpars), Jannat Abad (Jannat Abad), Trg Kaj u Saadat Abadu (Kay Square), Pasdaran (Pasdaran) i Nizam Abad (Nizam Abad).
U izvještajima se navodi da su tokom prethodnih noći zabilježeni napadi na javnu i privatnu imovinu, među kojima su i paljenja medicinskih klinika te domova zdravlja. Vlasti tvrde da su se među demonstrantima nalazili „infiltrirani elementi“ koji su koristili vatreno oružje.
Nakon nasilja koje je kulminiralo paljenjem džamije Al-Rasul, iranske sigurnosne snage uputile su oštra saopćenja. Naglašeno je da, radi zaštite života i imovine građana, više neće biti tolerancije niti milosti prema onima koji se označavaju kao „naoružani teroristi i rušitelji“.