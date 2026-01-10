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TRAŽI PROMJENU TAKTIKE

Pahlavi poziva demonstrante da nasilno zauzmu iranske gradove, planira se vratiti kada "stigne pobjeda"

Također, tražim od svih vas da izađete na ulice sa zastavama i nacionalnim simbolima i zauzmete javne prostore, ističe Pahlavi

Reza Pahlavi. Facebook

A. O.

10.1.2026

Sin svrgnutog iranskog šaha Reza Pahlavi, uputio je do sada najoštriju poruku demonstrantima u Iranu, pozivajući na radikalizaciju protesta, zauzimanje gradskih centara i generalne štrajkove, dok istovremeno najavljuje svoj povratak u zemlju, ali tek kada revolucija bude gotova.

U svom najnovijem obraćanju, Pahlavi je eksplicitno zatražio od demonstranata da promijene taktiku, od pukog prisustva na ulicama ka "osvajanju i zadržavanju" ključnih gradskih tačaka.

Obraćajući se, kako ih je nazvao, "dragim sunarodnjacima", Pahlavi je pohvalio dosadašnje proteste kao odgovor na "prijetnje izdajničkog vođe Islamske Republike", ali je naglasio da je sada vrijeme za sljedeću fazu.

- Uvjeren sam da ćemo ciljanim prisustvom na ulicama i istovremenim presijecanjem finansijskih arterija potpuno baciti na koljena Islamsku Republiku i njen aparat represije-  poručio je Pahlavi.

Posebno je znakovit njegov poziv na potpunu blokadu ekonomije i fizičko preuzimanje kontrole nad gradovima:

- Pozivam radnike i zaposlenike ključnih sektora ekonomije, posebno u transportu, nafti, plinu i energetici, da pokrenu proces generalnog štrajka. Također, tražim od svih vas da izađete na ulice sa zastavama i nacionalnim simbolima i zauzmete javne prostore. Cilj više nije samo izlazak na ulicu; cilj je spremnost na osvajanje gradskih središta i njihovo zadržavanje - zaključuje Pahlavi.

Pahlavi je dao i taktičke instrukcije, savjetujući demonstrantima da se kreću različitim rutama prema centrima gradova, spajaju u veće grupe i pripreme logistiku za trajni boravak na ulici. Također je uputio poziv pripadnicima oružanih snaga da "ometaju mašinu represije" do dana konačnog obračuna.

Što se tiče njegovog ličnog angažmana, Pahlavi je ostao pri stavu da će se fizički pridružiti narodu tek kada situacija bude sigurna:

- I ja se pripremam za povratak u domovinu kako bih bio uz vas, veliki iranski narode, u trenutku pobjede naše nacionalne revolucije. Vjerujem da je taj dan veoma blizu- dodaje Pahlavi. 

Veze s Izraelom i život u Vašingtonu

Dok Pahlavi poziva na "osvajanje gradova" iz sigurnosti svog doma u Sjedinjenim Američkim Državama, analitičari podsjećaju na njegovu kontroverznu političku pozadinu i nedostatak stvarne baze u Iranu.

Pahlavi, koji već decenijama živi u luksuznom naselju u blizini Washingtona, često je kritikovan da pokušava kapitalizirati svoje porodično naslijeđe bez preuzimanja stvarnog rizika. Njegov otac, šah  Muhamad Reza Pahlavi (Mohammad), ostao je upamćen kao vladar doveden na vlast nakon puča 1953. godine, kojeg su direktno organizovale obavještajne službe CIA i MI6.

Iako u javnim nastupima insistira na tome da ne želi političku moć već da služi kao "sluga naroda", Pahlavijevi potezi na međunarodnoj sceni govore drugačije. 

On se otvoreno pozicionira kao jedini održivi lider modernog Irana u slučaju pada Islamske Republike, pri čemu se snažno oslanja na podršku zapadnih sila.

Preuzimanje vlasti 

Posebno su upečatljive njegove bliske veze s izraelskim vrhom. Tokom 2023. godine, Pahlavi je boravio u zvaničnoj posjeti Izraelu kao gost premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua). Fotografije njihovog srdačnog susreta obišle su svijet, a Pahlavi je tu priliku iskoristio da potvrdi svoju usklađenost s politikom promjene režima koju godinama zagovaraju Tel Aviv i Vašington (Washington).

Mnogi u Iranu, ali i u dijaspori, stoga na njegove pozive gledaju sa skepsom, videći u njemu figuru koja, uz stranu pomoć, pokušava preuzeti vlast na krilima narodnog nezadovoljstva.

# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# REZA PAHLAVI
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