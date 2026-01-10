Demonstranti na ulicama Mineapolisa se potrudili da pripadnici ICE-a ne mogu zaspati

Kroz centar Mineapolisa (Minneapolisa) u petak navečer demonstranti su marširali i okupili se ispred hotela u kojem su smješteni agenti ICE-a. Okupljeni građani palili su vatromet, udarali u lonce i skandirali slogane protiv imigracione politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Neki demonstranti su svirali limene instrumente i bubnjeve, a mnogi drugi su koristili lonce, tave, zviždaljke i megafone kako bi organizovali "bučne demonstracije".

Val protesta u Minesoti i širom zemlje izazvani su nakon što je policajac Imigracione i carinske službe (ICE) u srijedu ubio Renee Nichole Good, američku državljanku koja je, prema riječima jednog aktiviste, učestvovala u "susjedskoj patroli" koja posmatra aktivnosti ICE-a.

Američki zvaničnici tvrde da je pokušala pregaziti agenta, dok su građani smatraju da videosnimak pokazuje da se samo udaljavala od nasilnih policajaca.

Kada su je službenici pozivali da izađe iz vozila, ona je krenula automobilom prema naprijed, nakon čega je jedan od agenata ispalio tri hica.

Vlasti Minesote su u petak saopštile da pokreću krivičnu istragu, nakon što su neki državni zvaničnici za provođenje zakona rekli da FBI odbija saradnju sa državnim istražiteljima.