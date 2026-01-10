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SNAŽNI ADUTI

Zelenski: Kijev sa Amerikom razmatra sporazum o slobodnoj trgovini

O detaljima prijedloga želim razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, ističe Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Platforma X

Z. V.

10.1.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj trgovini, koji bi mogao predvidjeti nulte carine u trgovini sa SAD-om za dio industrijskih regija Ukrajine te postati dio šireg –plana prosperiteta– za obnovu zemlje nakon rata.

Kako je Zelenski naveo za Bloomberg, takav sporazum bi Ukrajini dao –veoma snažne adute– u poređenju sa susjednim državama i mogao bi privući poslovni sektor i investicije.

O detaljima prijedloga želim razgovarati  s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, sporazum predstavljao i dodatnu garanciju ekonomske sigurnosti, ističe Zelenski. 

Zelenski je naveo da je o toj temi govorio nakon što je dobio izvještaj sekretara ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustema Umerova, koji je istog dana telefonom razgovarao s Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Džaredom Kušnerom.

Ukrajinski predsjednik je dodao i da Ukrajina razmatra prijedlog SAD-a o uspostavljanju slobodne ekonomske zone koja bi razdvajala ukrajinske i ruske snage nakon eventualnog primirja.

Prijedlog se odnosi na zone borbenih dejstava, a tampon-zona nastala povlačenjem snaga bila bi područje u kojem bi ljudi i kompanije mogli živjeti i raditi prema posebnom pravnom i poreskom režimu.

# SAD
# DONALD TRUMP
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
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