Zelenski: Kijev sa Amerikom razmatra sporazum o slobodnoj trgovini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj trgovini, koji bi mogao predvidjeti nulte carine u trgovini sa SAD-om za dio industrijskih regija Ukrajine te postati dio šireg –plana prosperiteta– za obnovu zemlje nakon rata.

Kako je Zelenski naveo za Bloomberg, takav sporazum bi Ukrajini dao –veoma snažne adute– u poređenju sa susjednim državama i mogao bi privući poslovni sektor i investicije.

O detaljima prijedloga želim razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, sporazum predstavljao i dodatnu garanciju ekonomske sigurnosti, ističe Zelenski.

Zelenski je naveo da je o toj temi govorio nakon što je dobio izvještaj sekretara ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustema Umerova, koji je istog dana telefonom razgovarao s Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Džaredom Kušnerom.