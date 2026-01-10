Zgrade u plamenu, hiljade ljudi traži svrgavanje ajatolaha, Tramp zaprijetio Iranu

Masovni protesti protiv iranskih vlasti i vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), nastavljaju se širom Irana već drugu sedmicu zaredom.
Talas demonstracija pokrenut je zbog teške ekonomske situacije, sloma nacionalne valute i općeg nezadovoljstva klerikalnim režimom, a zahvatio je Teheran i više od 100 gradova u zemlji.
Na snimcima koji se masovno dijele društvenim mrežama vide se, prema procjenama, najveći antivladini protesti u posljednjih nekoliko godina. Demonstranti, između ostalog, zahtijevaju povratak sina prognanog šaha, Reze Pahlavija (Reza Pahlavi).
Iranski državni mediji nastoje umanjiti razmjere nemira ili ih u potpunosti negirati, emitujući snimke navodno praznih ulica. Istovremeno su vlasti uvele oštre mjere, pa je organizacija NetBlocks saopćila da je došlo do – nacionalnog prekida interneta – s ciljem onemogućavanja komunikacije među demonstrantima.
O situaciji se oglasio i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija, poručivši da se red mora očuvati.
Proteste je dodatno ohrabrio poziv prognanog princa Reze Pahlavija, koji živi u Vašingtonu i čijeg je oca Islamska revolucija svrgnula 1979. godine. On je pozvao građane Irana da izađu na ulice i, kako je naveo, kao ujedinjeni front glasno iznesu svoje zahtjeve.
Provladini mitinzi i suprotne poruke
Dok se antivladini protesti šire zemljom, u pojedinim gradovima organizirani su i skupovi podrške vlastima.
Državna televizija Pres TV (Press TV) prikazala je mitinge u Araku i Sariju, održane nakon džuma-namaza, na kojima su nošene iranske zastave i portreti Alija Hamneija.
Proreformski portal IranWire (IranWire) potvrdio je da su provladini skupovi održani u više gradova, ali stvarni obim tih okupljanja ostaje nejasan. Pres TV navodi da su na ulice izašle desetine hiljada ljudi, što CNN (Cable News Network) nije mogao nezavisno potvrditi.
Zgrada gradske uprave u plamenu
Napetosti su dodatno pojačane nakon što je zgrada gradske uprave u Karadžu (Karaj), na sjeveru Irana, zahvaćena požarom. Prema izvještajima s terena, incident se dogodio tokom antivladinih protesta koji prijete daljnjom eskalacijom i širenjem nasilja.
Tramp zaprijetio Teheranu
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u Bijeloj kući da je Iran – u velikoj nevolji – te upozorio da bi se SAD mogle umiješati ukoliko iranske vlasti počnu ubijati demonstrante, prenosi BBC (British Broadcasting Corporation).
– Ima da ih opalimo vrlo jako tamo gdje boli – rekao je Tramp, ističući da američka administracija pažljivo prati razvoj događaja, ali da eventualno miješanje ne podrazumijeva slanje trupa na teren.
Dodao je i da mu se čini kako narod preuzima pojedine gradove – za koje se do prije nekoliko sedmica nije vjerovalo da je tako nešto moguće.
Sličnu poruku Tramp je uputio i ranije, poručivši da će SAD – udariti vrlo jako – ukoliko vlasti u Iranu počnu ubijati vlastiti narod.