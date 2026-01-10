Zgrade u plamenu, hiljade ljudi traži svrgavanje ajatolaha, Tramp zaprijetio Iranu

Masovni protesti protiv iranskih vlasti i vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), nastavljaju se širom Irana već drugu sedmicu zaredom. Talas demonstracija pokrenut je zbog teške ekonomske situacije, sloma nacionalne valute i općeg nezadovoljstva klerikalnim režimom, a zahvatio je Teheran i više od 100 gradova u zemlji. Na snimcima koji se masovno dijele društvenim mrežama vide se, prema procjenama, najveći antivladini protesti u posljednjih nekoliko godina. Demonstranti, između ostalog, zahtijevaju povratak sina prognanog šaha, Reze Pahlavija (Reza Pahlavi).

Iranski državni mediji nastoje umanjiti razmjere nemira ili ih u potpunosti negirati, emitujući snimke navodno praznih ulica. Istovremeno su vlasti uvele oštre mjere, pa je organizacija NetBlocks saopćila da je došlo do – nacionalnog prekida interneta – s ciljem onemogućavanja komunikacije među demonstrantima. O situaciji se oglasio i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija, poručivši da se red mora očuvati. Proteste je dodatno ohrabrio poziv prognanog princa Reze Pahlavija, koji živi u Vašingtonu i čijeg je oca Islamska revolucija svrgnula 1979. godine. On je pozvao građane Irana da izađu na ulice i, kako je naveo, kao ujedinjeni front glasno iznesu svoje zahtjeve. Provladini mitinzi i suprotne poruke Dok se antivladini protesti šire zemljom, u pojedinim gradovima organizirani su i skupovi podrške vlastima. Državna televizija Pres TV (Press TV) prikazala je mitinge u Araku i Sariju, održane nakon džuma-namaza, na kojima su nošene iranske zastave i portreti Alija Hamneija.