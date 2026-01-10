Madurov sin pozvao na jedinstvo unutar vlasti: Sve se odvija po planu njegovog uhapšenog oca

Sin nedavno uhapšenog Nikolasa Madura (Nicolasa), pozvao je na jedinstvo unutar vlasti.

Nikolas Maduro Guera (Nicolas Maduro Guerra) ustvrdio da izvršna vlast provodi "plan" koji je, kako je rekao, njegov otac odobrio prije nego što su ga uhapsile Sjedinjene Američke Države.

- Sve što se dešava, sve što danas radimo kao vlada bio je plan Nicolasa Madura. Mi slijedimo njegove instrukcije- rekao je Maduro Guera na jednom političkom skupu.

U svom obraćanju, Maduro Guerra je naveo da je njegov otac "postavio kurs" i da je bio "spreman na sve", te je naveo tri instrumenta za koja tvrdi da su dio tog plana: Plan domovine, Plan sedam transformacija i Plan pregovora.

- Ako mi se nešto desi, ovo je put. Evo Plana domovine. Evo Plana sedam transformacija. Evo Plana pregovora- rekao je Maduro Guera, pripisujući te upute ranijim instrukcijama svog oca.

Zatim je dodao da je "pet tačaka" koje je Maduro "odobrio u decembru" ono na čemu danas "rade", te da će budući "prosperitet" zemlje biti rezultat tog plana.

Direktna poruka

Maduro Guera je poziv na jedinstvo predstavio kao signal kontinuiteta vlasti nakon Madurovog hapšenja i otvoreno podržao Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), koju je nazvao "našom starijom sestrom", "na čelu privremenog predsjedništva", zajedno s "kolektivnim timom političkog rukovodstva na visokom nivou".

Ova izjava dolazi u danu političkih tenzija, nakon otvaranja Nacionalne skupštine, gdje je Maduro Guera izrazio "bezuslovnu podršku" Rodrigez i stao uz nju dok se čeka njena parlamentarna potvrda, nakon Madurovog hapšenja prošle subote, 3. januara. Na kraju je uputio direktnu poruku:

- Domovina je u dobrim rukama- poručuje Maduro Guera.

U tom kontekstu, Maduro Guera je također branio svog oca od američkog pravosuđa, navodeći da međunarodno pravo "postoji kako bi zaustavilo imperije", te je povukao političko poređenje:

- Ako su oni Monroe, mi smo Simón Bolívar- ističe Maduro Guera.

Međunarodni mediji izvijestili su o emotivnom tonu govora i javnoj podršci Delsi Rodrigez kao privremenoj predsjednici, predstavljajući to kao pokušaj jačanja narativa o kontinuitetu chavizma nakon Madurovog hapšenja.

Politička kontrola chavizma

Od ukupno 285 članova Skupštine, njih 256 je povezano s chavizmom, što osigurava da vlast zadrži potpunu kontrolu nad zakonodavnim tijelom, u trenutku kada se Maduro suočava s optužbama za trgovinu drogom i terorizam pred saveznim sudom u Njujorku.

Madurov sin je također predložio Džorđ Rodrigez Gomeza (Jorgea Rodrígueza Gómeza) za predsjednika Nacionalne skupštine, dodatno učvršćujući političku kontrolu chavizma u zakonodavnoj vlasti.