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GOVORIO I O UKRAJINI

Trampa direktno pitali da li bi uhapsio Putina kao Madura: Veoma sam razočaran njime…

Tramp je o toj temi govorio na sastanku s čelnicima naftnih i plinskih kompanija

Putin i Tramp. AP

Z. V.

10.1.2026

Na sastanku s energetskim čelnicima, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izrazio je razočaranje Vladimirom Putinom te procijenio da bi rat u Ukrajini mogao uskoro biti okončan.

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je mogućnost operacije protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, uporedivši je s akcijom koju je američka vojska provela protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura (Nicolasa), koji je uhapšen i doveden pred sud u Njujorku (New York).

Tramp je o toj temi govorio na sastanku s čelnicima naftnih i plinskih kompanija.

Jedan od novinara tom je prilikom podsjetio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarisao hapšenje Madura, poručivši da, ako se tako postupa s diktatorima, Sjedinjene Američke Države očigledno znaju šta treba da rade, uz jasnu aluziju na ruskog lidera. Novinar je zatim upitao Trampa da li bi se venecuelanski scenario mogao ponoviti i u slučaju Rusije.

– Ne mislim da će to biti potrebno. Oduvijek sam imao veoma dobar odnos s njim. Ali, veoma sam razočaran – odgovorio je američki predsjednik.

Tramp se tom prilikom ponovo osvrnuo na ono što je nazvao, rješavanjem osam ratova, te izrazio nadu da će ruski rat protiv Ukrajine biti jedan od najlakših za rješavanje.

Ipak, prema njegovim riječima, samo tokom proteklog mjeseca gubici na bojištu iznosili su oko 31.000 ljudi, među kojima je, kako je naveo, veliki broj ruskih vojnika. Dodao je i da je ruska ekonomija u lošem stanju.

# NICOLAS MADURO
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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