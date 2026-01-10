Trampa direktno pitali da li bi uhapsio Putina kao Madura: Veoma sam razočaran njime…

Na sastanku s energetskim čelnicima, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izrazio je razočaranje Vladimirom Putinom te procijenio da bi rat u Ukrajini mogao uskoro biti okončan.

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je mogućnost operacije protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, uporedivši je s akcijom koju je američka vojska provela protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura (Nicolasa), koji je uhapšen i doveden pred sud u Njujorku (New York).

Tramp je o toj temi govorio na sastanku s čelnicima naftnih i plinskih kompanija.

Jedan od novinara tom je prilikom podsjetio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarisao hapšenje Madura, poručivši da, ako se tako postupa s diktatorima, Sjedinjene Američke Države očigledno znaju šta treba da rade, uz jasnu aluziju na ruskog lidera. Novinar je zatim upitao Trampa da li bi se venecuelanski scenario mogao ponoviti i u slučaju Rusije.

– Ne mislim da će to biti potrebno. Oduvijek sam imao veoma dobar odnos s njim. Ali, veoma sam razočaran – odgovorio je američki predsjednik.