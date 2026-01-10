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NIZ INVESTICIJA

Mediji tvrde: Oni stoje iza Trampove ideje o Grenlandu

Neki od najbogatijih ljudi na svijetu – uključujući Ronalda Laudera, ali i Džefa Bezosa, Bila Gejtsa i Majkla Blumberga počeli su ulagati u ostrvo

Trampova ideja o Grenlandu. Screenshot

Z. V.

10.1.2026

Samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prvi put izrazio interes da Sjedinjene Američke Države eventualno preuzmu kontrolu nad Grenlandom, neki od najbogatijih ljudi na svijetu – uključujući Ronalda Laudera, ali i Džefa Bezosa (Jeff Bezos), Bila Gejtsa (Bill Gates) i Majkla Blumberga (Michael Bloomberg)– počeli su strateški ulagati u ovo ostrvo bogato mineralima, prenosi Forbes.

Američki milijarder Ronald Lauder pokrenuo je niz investicija na Grenlandu, ranije je objavio danski dnevni list Politiken.

Ovaj 81-godišnji nasljednik kozmetičkog carstva, blizak saradnik Donalda Trampa i njegov kolega sa studija na poslovnoj školi Vorton, zaslužan je za Trampovu ideju da preuzme Grenland tokom njegovog prvog mandata, potvrdio je za Forbes bivši savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Džon Bolton (John Bolton).

Bolton, Trampov bivši savjetnik, a sada istaknuti politički protivnik, rekao je za Forbes da je Tramp prvi put govorio o kupovini Grenlanda krajem 2018. godine, navodeći da je jedan istaknuti biznismen kojeg je poznavao predložio da SAD kupe Grenland, a kasnije je tog biznismena identificirao kao Laudera.

Lauder ima dugu historiju donacija konzervativnim kandidatima, a posljednjih godina izdvojio je više miliona dolara za podršku Trampu. Tako je u martu prošle godine Lauder donirao pet miliona dolara organizaciji MAGA Inc, super PAC-u koji podržava Trampa, prema podacima Federalne izborne komisije.

Džef Bezos, Bil Gejts i Majkl Blumberg također su od 2019. godine ulagali u kompaniju KoBold Metals, rudarski start-up koji koristi vještačku inteligenciju za pronalaženje ključnih minerala na Grenlandu.

U ovu kompaniju je tokom 2022. godine investirao i Sem Altman (Sam), generalni direktor kompanije OpenAI.

Suosnivač kompanija PayPal i Palantir Technologies, Piter Til (Peter Thiel), početkom 2021. godine finansirao je start-up Praksis, čiji je cilj izgradnja tehnološki naprednog "grada slobode" na ostrvu, uz smanjene regulatorne barijere kako bi se ubrzao razvoj vještačke inteligencije, kriptovaluta, biotehnologije i energetike, navodi Forbes.

# GRENLAND
# BILL GATES
# JEFF BEZOS
# MICHAEL BLOOMBERG
# DONALD TRUMP
# RONALD LAUDER
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