Šef turske diplomatije: "Hvala Bogu, islamski svijet se probudio iz stogodišnjeg sna"

U nedavnom televizijskom intervjuu, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan govorio je o velikim promjenama u islamskom svijetu.

Rekao je da se regija konačno probudila iz dubokog sna koji je trajao 100 godina.

Fidan je podijelio svoje misli u emisiji uživo na TRT Haberu.

- Islamski svijet se probudio, hvala Bogu. Ova geografija je sada izašla iz svog 100-godišnjeg dubokog sna. Kada se ujedinimo, shvatit ćemo što možemo i vjerujemo da se moramo ujediniti- ističe Fidan.

Njegove riječi dolaze u vrijeme kada se mnoge zemlje na Bliskom istoku i šire suočavaju sa sukobima i pozivaju na jedinstvo. Turska je aktivna u razgovorima o Siriji, Gazi i drugim žarištima. Fidanova poruka kao da poziva na jače veze među muslimanskim narodima kako bi se zajednički rješavali problemi.