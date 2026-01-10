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U TRENUTKU SUKOBA

Šef turske diplomatije: "Hvala Bogu, islamski svijet se probudio iz stogodišnjeg sna"

Kada se ujedinimo, shvatit ćemo što možemo i vjerujemo da se moramo ujediniti, ističe Fidan

Hakan Fidan. Anadolija

Z. V.

10.1.2026

U nedavnom televizijskom intervjuu, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan govorio je o velikim promjenama u islamskom svijetu.

Rekao je da se regija konačno probudila iz dubokog sna koji je trajao 100 godina.

Fidan je podijelio svoje misli u emisiji uživo na TRT Haberu. 

- Islamski svijet se probudio, hvala Bogu. Ova geografija je sada izašla iz svog 100-godišnjeg dubokog sna. Kada se ujedinimo, shvatit ćemo što možemo i vjerujemo da se moramo ujediniti- ističe Fidan.

Njegove riječi dolaze u vrijeme kada se mnoge zemlje na Bliskom istoku i šire suočavaju sa sukobima i pozivaju na jedinstvo. Turska je aktivna u razgovorima o Siriji, Gazi i drugim žarištima. Fidanova poruka kao da poziva na jače veze među muslimanskim narodima kako bi se zajednički rješavali problemi.

Stručnjaci kažu da bi se to moglo odnositi na nedavne događaje, poput mirovnih napora u Siriji i borbe protiv organizacija poput ISIS-a. Turska želi igrati veću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti u tom području.

Intervju se dotaknuo i drugih tema, poput Sirijskih demokratskih snaga (SDF), koje Turska smatra problemom u blizini svoje granice. No, Fidanova glavna poanta bila je nada i zajednički rad.

Mnogi ljudi na internetu dijele isječak, neki hvale ideju jedinstva, a drugi raspravljaju o tome što to znači za svjetsku politiku. Turska vlada još nije dala više detalja, ali lideri kažu da će nastaviti zalagati za saradnju u regiji.

# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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