Netanjahu želi da Izrael u narednoj deceniji bude nezavisan od vojne pomoći SAD-a

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) želi da Izrael u narednoj deceniji bude sposoban funkcionisati bez američke vojne pomoći, rekao je u intervjuu objavljenom u petak.

Vojna oprema

Vašington je odobrio prodaju vojne opreme vrijedne desetine miliona dolara kako bi pomogao Izraelu u napadu na Gazu, a bliske vojne veze između dvije zemlje traju već decenijama.

- Tokom posjete predsjedniku Trampu (Trumpu) rekao sam da duboko cijenimo vojnu pomoć koju nam je Amerika pružala tokom godina, ali i mi smo sazreli, razvili smo nevjerovatne kapacitete i naša ekonomija će uskoro, u roku od deset godina, dostići vrijednost od 1.000 milijardi dolara. Zato želim postepeno ukinuti vojnu pomoć u narednih deset godina - kazao je Netanjahu za Economist.

Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara finansijske pomoći od Sjedinjenih Američkih Država za kupovinu naoružanja, na osnovu sporazuma potpisanog 2016. godine, koji je stupio na snagu 2019. i važi do 2028. godine.

Američki senator Lindsej Graham (Lindsey Graham) brzo se oglasio na mreži X poručivši da će nastojati ubrzati okončanje američke vojne pomoći. Prema podacima think-tanka Vijeća za vanjske odnose, Izrael je od osnivanja 1948. godine primio više od 300 milijardi dolara vojne i ekonomske pomoći, prilagođeno inflaciji.

Odbrambena industrija

U maju, kada su se odnosi između Netanjahua i američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) činili zategnutim, izraelski premijer je sugerisao da će Izrael na kraju morati da se "odvikne" od američke vojne pomoći, bez dodatnog objašnjenja.

U kontroverznom govoru u septembru, Netanjahu je također rekao da Izrael postaje sve izolovaniji i da mora usvojiti pristup "super-Sparta".

Nakon negativnih reakcija na tu izjavu, izraelski lider je kasnije pojasnio da je govorio o odbrambenoj industriji te da zemlja mora postati samostalnija kako bi izbjegla moguće zastoje u lancima snabdijevanja.