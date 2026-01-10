Iranska vojska pozvala Irance da osujete "neprijateljske zavjere"

Iranska vojska pozvala je Irance da osujete "neprijateljske zavjere", dok vjerski establišment pojačava napore da smiri proteste koji prerastaju u nasilje. Saopštila je i da će štititi stratešku infrastrukturu i javnu imovinu.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u petak uputio novo upozorenje liderima Irana, a državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u subotu izjavio:

- Sjedinjene Američke Države podržavaju hrabre ljude Irana - ističe Rubio.

Nemiri su se nastavili i tokom noći. Državni mediji javili su da je u Karaju, zapadno od Teherana, zapaljena općinska zgrada i okrivili "huligane". Državna televizija emitovala je snimke sahrana članova sigurnosnih snaga koji su, prema njenim navodima, poginuli tokom protesta u gradovima Širaz, Kom i Hamedan.

Vlasti su nastavile primjenjivati blokadu interneta.

Iranska vojska djeluje odvojeno od IRGC-a, elitne snage zadužene za odbranu Islamske revolucije, koju su vlasti ranije koristile za gušenje nemira. Obe snage komanduje vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

U saopćenju objavljenom na poluzvaničnim informativnim portalima, vojska je optužila Izrael i "neprijateljske terorističke grupe" da nastoje "podriti javnu sigurnost zemlje".

- Vojska će, pod komandom vrhovnog komandanta, zajedno s drugim oružanim snagama, osim praćenja kretanja neprijatelja u regionu, odlučno štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu države i javnu imovinu - navodi se u saopćenju.