CIA razočarala Trampa i Rubija: Nisu mogli zaključiti da je vlast na Kubi blizu pada

Američke obavještajne službe dale su sumornu sliku ekonomske i političke situacije na Kubi, ali njihove procjene ne pružaju jasnu podršku tvrdnji predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) da je prošlosedmična vojna akcija u susjednoj Venecueli ostavila ovu državu na "ivici pada".

Kubanska ekonomija

Kubanska ekonomija Prema procjeni CIA-e, ključni sektori kubanske ekonomije, poput poljoprivrede i turizma, ozbiljno su opterećeni čestim nestancima električne energije, trgovinskim sankcijama i drugim problemima.

Potencijalni gubitak isporuka nafte i druge podrške iz Venecuele, koja je decenijama bila ključni saveznik, mogao bi dodatno otežati upravljanje administraciji koja vlada Kubom još od revolucije koju je 1959. godine predvodio Fidel Castro.

Međutim, najnovije procjene CIA-e nisu dale konačan odgovor na pitanje da li bi pogoršanje ekonomske situacije moglo destabilizirati vlast, naveli su izvori upoznati s obavještajnim podacima, govoreći pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija, piše Reuters.

Ove procjene su značajne jer su Tramp i drugi američki zvaničnici sugerisali da bi obustava isporuke venecuelanske nafte Kubi nakon operacije u Caracasu mogla srušiti vlast u Havani, što je dugogodišnji cilj državnog sekretara Marka Rubija i još nekih visokih zvaničnika Trampove administracije.

- Kuba izgleda kao da je spremna da padne. Ne znam hoće li izdržati, ali Kuba sada nema prihoda. Sav prihod su dobijali iz Venecuele, od venecuelanske nafte - rekao je Tramp.

Reuters nije mogao utvrditi da li je CIA izradila ažuriranu procjenu nakon što su američke snage prošle subote uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolása Madura).

Venecuela je najveći snabdjevač Kube naftom. Nakon Madurovog hapšenja, Sjedinjene Američke Države su izvršile pritisak na privremenu predsjednicu Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) da praktično svu venecuelansku naftu usmjeri ka SAD-u.

S obzirom na teške procjene stanja kubanskog energetskog sektora čak i u periodu kada je venecuelanska nafta stizala na ostrvo, promjene u tokovima nafte iz Caracasa imat će ozbiljne posljedice po kubansku ekonomiju, ocjenjuju nezavisni analitičari.

Kubanska komunistička ekonomija decenijama bilježi slabe rezultate zbog rigidnog državnog planiranja i američkog embarga.

Međutim, spoj više faktora posljednjih godina, uključujući pad venecuelanske ekonomije i snažan pad turizma nakon izbijanja pandemije covid-19, dodatno je produbio probleme Kube.

Izvori upoznati s obavještajnim podacima rekli su Reutersu da je CIA kubansku ekonomiju opisala kao izuzetno lošu, iako se procjene razlikuju po težini. Jedan zvaničnik naveo je da stanje ipak nije jednako loše kao tokom "Specijalnog perioda" devedesetih godina, kada je Kuba pretrpjela dugotrajnu ekonomsku krizu nakon povlačenja podrške Sovjetskog Saveza krajem osamdesetih i početkom devedesetih.

Demografski kolaps

Demografski kolaps Drugi zvaničnik, međutim, naveo je da nestanci struje van Havane u prosjeku traju i do 20 sati dnevno, što ranije nije bio slučaj.

Da li ekonomska patnja zaista dovodi do promjene vlasti ostaje neizvjesno – što je realnost koju priznaju i same procjene CIA-e.

Dva američka zvaničnika navela su da američka vlada procjenjuje kako je Kuba posljednjih godina doživjela demografski kolaps, s velikim brojem ljudi mlađih od 50 godina koji su napustili zemlju. To bi moglo oslabiti pritisak za političke reforme, koje u drugim državama često nose mlađe generacije.

Kubanski popis stanovništva iz 2023. procijenio je broj stanovnika na više od 10 miliona, ali je jedan zvaničnik rekao da taj broj sada vjerovatno iznosi manje od 9 miliona.

Ričard Feinberg (Richard Feinberg), profesor emeritus na Univerzitetu Kalifornija u San Diegu i bivši visoki zvaničnik američke nacionalne sigurnosti, rekao je da su ekonomski uslovi na Kubi "nesumnjivo veoma loši"

Istakao je da kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel, koji je preuzeo dužnost 2021. godine, nema široku legitimnost kakvu je uživao bivši lider Fidel Kastro (Fidel Castro).

- Kada je stanovništvo zaista gladno, svakodnevni život se svodi na preživljavanje. Ne razmišljate o politici, već samo o tome kako da stavite hljeb na sto svojoj porodici. S druge strane, ljudi mogu postati toliko očajni da izgube strah i izađu na ulice - rekao je Feinberg.