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UKRAJINA

Rusija napala stambeno područje u Sumskoj oblasti

Ruske snage su granatirale 12 naselja u regiji Sumi skoro 30 puta u protekla 24 sata

Rusija napala stambeno područje u Sumskoj oblasti. Anadolija

Anadolija

10.1.2026

Rusija je u noći 10. januara napala stambeni sektor zajednice Hutir-Mihajlivska u ukrajinskoj regiji Sumi, uzrokujući štetu i požare, ali nije bilo žrtava, saopštile su vlasti u petak.

- Postoji šteta i razaranje uz naknadne požare. Spasioci su ugasili sve požare. Niko nije povrijeđen - saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Ruske snage su granatirale 12 naselja u regiji Sumi skoro 30 puta u protekla 24 sata, bez prijavljenih civilnih žrtava, prema podacima Vojne uprave regije Sumi.

- Tokom dana, od jutra 9. januara do jutra 10. januara 2026. godine, ruske trupe su izvršile skoro 30 granatiranja 12 naselja u devet teritorijalnih zajednica regije. Najviše granatiranja zabilježeno je u okruzima Sumy i Šostka - saopštila je administracija na Facebooku.

Napadnuta su naselja u zajednicama Krasnopilje, Miropil, Junakivka, Šaligine, Esman, Družba, Seredina-Buda, Znob-Novgorod i Velika Pisarivka.

Napori koje predvode SAD za okončanje rata u Ukrajini nastavljeni su otkako je predsjednik Donald Tramp započeo svoj drugi mandat prije skoro godinu dana, ali još uvijek nisu dali konkretne rezultate.

Rusija je saopštila da bi svako mirovno rješenje trebalo da prizna njenu kontrolu nad ukrajinskom teritorijom zauzetom od početka rata 2022. godine, uspostavi neutralni status za Kijev i nametne ograničenja ukrajinskoj vojsci.

Ukrajina je pozvala na snažne sigurnosne garancije i ostaje neodlučna o bilo kakvim teritorijalnim ustupcima.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# SUMI
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