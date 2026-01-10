Analitičar Davor Gjenero o nemirima u Iranu: Najozbiljnija najava smjene režima, ako represija bude suviše oštra prijeti drukčiji scenarij

Uprkos blokadi interneta i otežanim komunikacijama, danima već stižu izvještaji o protestima, neredima i velikom broju poginulih i ranjenih na ulicama iranskih gradova. Dok državni mediji demonstrante nazivaju naoružanim kriminalcima, a iranski vrhovni vođa Ali Hamnei za poticanje protesta optužuje vanjske neprijatelje, građani tvrde da su pobunu pokrenuli poskupljenja i sve veći troškovi života, a evropski i američki zvaničnici u pobuni vide želju Iranaca za slobodom.

- Iako su serije protesta 2022. i 2023. potresale Iran, autoritet vrhovne vlasti ajatolaha Alia Hamneia nakon njih nije bio ozbiljnije ugrožen. Čak se činilo da niti kratki sukob s Izraelom, u koji su se kratkom intervencijom uključile i američke zračne snage, kad je Iran pretrpio ozbiljan udarac i poraz, nije ozbiljno ugrozio režim u Teheranu. Ali nakon ovog vala protesta prvi se put počelo nagađati o pripremi bijega Hamneia, ali i raspravljati o mogućnosti da ga ljudi iz unutarnjeg kruga vlasti potisnu i smijene – kazao je za “Avaz” politolog i politički analitičar Davor Gjenero.

Gjenero dodaje da je jasno, pogotovo nakon intervencije u Venecueli, da se SAD ne pripremaju za invaziju na Iran svojim trupama, iako neka „specijalna operacija”, nalik onoj venecuelanskoj, vjerovatno nije isključena.

- Zanimljivo je i to da je upravo u vrijeme ključanja u Iranu izraelski premijer Netanjahu najavio kako se Izrael mora osloboditi vojne ovisnosti od SAD. Još je zanimlivije da se upravo u vrijeme kad građanska pobuna trese vlast u Teheranu, kad se nagađa o potiskivanju Hamneija i o mogućnosti njegova bijega, odvijaju vojne vježbe iranske, kineske i ruske mornarice, formalno u okviru inicijative BRICS. Te su vojne vježbe u ovakvoj situaciji, pak, izazvale nezadovoljstvo unutar BRICS-a i dovode do onoga što Amerika najviše želi - distanciranja nekih od članica – dodaje Gjenero.

Aktuelna dešavanja nastoji iskoristiti i sin svrgnutog iranskog šaha, Reza Pahlavi, koji je iz SAD-a demonstrante u Iranu pozvao na radikalizaciju protesta, generalni štrajk i zauzimanje gradskih centara. Svoj povratak je najavio nakon što revolucija bude završena.