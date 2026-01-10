Hamza Višća za "Avaz": Protesti u Iranu masovniji nego do sada, povod je drastičan pad standarda

Trenutni protesti su dio novije faze nemira, koji su počeli 2017.godine i ponavljaju se svake dvije godine - 2019., 2022-23. i danas, kazao je za "Avaz" vojnopolitički analitičar Hamza Višća, komentirajući nemire u Iranu koji traju već par sedmica. Ipak, ukazuje da su trenutni protesti masovniji i dešavaju se i izvan velikih urbanih centara.
- Zabilježeni su i protesti u provincijama, koje su tradicionalno naklonjene vlasti. Za razliku od ranijih protesta, povod za ove je drastičan pad standarda, odnosno pad vrijednosti riala. Vjerujem da se radi o realnoj posljedici dugogodišnjih sankcija, iscrpljujućeg sučeljavanja s Izraelom i ne samo Izraelom, ali i slabostima i neefikasnosti samog režima da pronađe balans između ekonomskih i socijalnih interesa i sigurnosnih izazova - kazao nam je Višća.
Dodaje da za razliku od onih vođenih početkom stoljeća koje je vodila srednja klasa i insajderske elite, u posljednja tri navrata proteste vode pripadnici siromašnih slojeva društva.
- Evidentna je masovnija upotreba društvenih mreža za širenje vala protesta, njihovu koordinaciju, pa i radikalizaciju, do podmetanja požara i obračuna s policijom. Prednosti društvenih mreža koristi i velika iranska dijaspora, kako za vlastiti uticaj, tako i za širenje videozapisa i slike u realnom vremenu. Pojavljuje se u medijima i princ Pahlavi, sa sigurne i udobne distance, ali nisam sklon ocjeni da on ima veliki uticaj.
S druge strane režim je pribjegao svojim uobičajenim taktikama, usporavanja interneta i primjenom represije prema demonstrantima - kaže Višća.
On smatra da trenutni odnos snaga ne obećava nikakve promjene, niti eventualnu redistribuciju moći između režima i naroda.
- Vlast će biti pod međunarodnim pritiskom, prvenstveno zapadnih zemalja, da se uzdrži od daljnje upotrebe sile, ali i dalje više fokusirana na vanjske sigurnosne izazove, nego na zahtjeve protestanata - ističe vojnopolitički analitičar Hamza Višća.