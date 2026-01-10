Otkriveno što su Rusi gađali Orešnikom: "Prvo smo mislili da je najveće skladiše plina u Europi, ali do njega ne mogu"

Drugi ruski udar raketom Orešnik u Ukrajini nije bio usmjeren na podzemno skladište plina, kako se ranije spekulisalo, već na vazduhoplovni pogon u Lavovu, pokazuju nove analize OSINT stručnjaka koje prenosi bjeloruski opozicioni medij NEXTA. Ruski vojno-propagandni Telegram kanal Ribar, koji vodi bivši portparol ruskog Ministarstva odbrane, kapetan Mihail Zvinčuk, ranije je tvrdio da je udar imao, kako su naveli, "praktičniji" karakter.

Prema tim navodima, pozivajući se na preliminarne informacije iz ukrajinskih izvora, meta je navodno bilo podzemno skladište plina Bilče-Volicko-Ugersko u Lavovskoj oblasti, koje se smatra najvećim skladištem plina u Evropi i jednom od najteže dostupnih meta. Ribar je isticao da se skladište nalazi pod zemljom, na dubini između 690 i 890 metara, uz ocjenu da bi za njegovo uništenje bila potrebna nuklearna bojeva glava snage veće od 100 kilotona, jer raketa Orešnik nema sposobnost prodiranja na takvu dubinu.