Otkriveno što su Rusi gađali Orešnikom: "Prvo smo mislili da je najveće skladiše plina u Europi, ali do njega ne mogu"

Drugi ruski udar raketom Orešnik u Ukrajini nije bio usmjeren na podzemno skladište plina, kako se ranije spekulisalo, već na vazduhoplovni pogon u Lavovu, pokazuju nove analize OSINT stručnjaka koje prenosi bjeloruski opozicioni medij NEXTA.
Ruski vojno-propagandni Telegram kanal Ribar, koji vodi bivši portparol ruskog Ministarstva odbrane, kapetan Mihail Zvinčuk, ranije je tvrdio da je udar imao, kako su naveli, "praktičniji" karakter.
Prema tim navodima, pozivajući se na preliminarne informacije iz ukrajinskih izvora, meta je navodno bilo podzemno skladište plina Bilče-Volicko-Ugersko u Lavovskoj oblasti, koje se smatra najvećim skladištem plina u Evropi i jednom od najteže dostupnih meta.
Ribar je isticao da se skladište nalazi pod zemljom, na dubini između 690 i 890 metara, uz ocjenu da bi za njegovo uništenje bila potrebna nuklearna bojeva glava snage veće od 100 kilotona, jer raketa Orešnik nema sposobnost prodiranja na takvu dubinu.
Kao mogući efekat udara spominjano je tek izazivanje seizmičkih talasa, što je opisano kao svojevrsni test, uz napomenu da se na površini nalaze objekti poput kompresorskih stanica, ali da u tom trenutku nije bilo jasnih podataka o stvarnoj šteti.
Međutim, prema novim informacijama, raketa je pogodila područje aerodroma SkniLiv i Lavovskog državnog zavoda za remont aviona. U napadu su oštećene piste, infrastruktura postrojenja, kao i vazduhoplovna tehnika koja se tamo nalazila.
Lavovski zavod za remont aviona već je bio meta ruskih udara i tokom 2022. godine, prenosi Jutarnji.