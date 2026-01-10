Eksalacija u Iranu: Režim najavio svoje proteste, glavni tužilac prijeti smrtnom kaznom demonstrantima

Masovni protesti u Iranu, izazvani ekonomskim kolapsom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmiču kontroli vlasti, koje na nezadovoljstvo građana odgovaraju represijom, silom i potpunim gašenjem interneta. Iranska državna televizija objavila je snimke spaljenih Kurana i džamija. Kako je naveo turski novinar Ragip Sojlu, takvi prilozi emitovani su s ciljem da se demonstranti prikažu kao naoružani kriminalci.

Glavni tužilac Irana Mohamad Movahedi Azad izjavio je da će svi učesnici protesta biti optuženi kao "neprijatelji Boga", prenose iranski državni mediji. Za takvo krivično djelo u Iranu je predviđena smrtna kazna, javlja Sky News. Najavljen kontraprotest u Teheranu Prema navodima poluslužbene novinske agencije Tasnim, u ponedjeljak se u glavnom gradu Irana, Teheranu, očekuje veliki kontraprotest čiji je cilj "osuditi postupke izgrednika", u trenutku dok se širom zemlje nastavljaju antirežimski protesti.

Skup bi trebalo da počne u Teheranu u 14 sati, objavio je Tasnim. U petak se dio građana već okupio na manjim, očigledno kontraprotestnim skupovima, kako bi izrazili podršku iranskoj vladi. Proreformski medij IranWire potvrdio je da su u nekoliko iranskih gradova održani provladini protesti, ali razmjere tih okupljanja zasad nisu poznate. "Evropa je uz Irance" - Ulice Teherana, ali i gradova širom svijeta, odzvanjaju koracima Iranki i Iranaca koji traže slobodu. Slobodu govora, slobodu okupljanja, slobodu putovanja i, iznad svega, slobodu da slobodno žive.

Evropa je uz njih. Najoštrije osuđujemo nasilno gušenje ovih legitimnih protesta. Oni koji su za to odgovorni ostat će zapamćeni na pogrešnoj strani historije. Pozivamo na trenutno oslobađanje svih pritvorenih demonstranata. Pozivamo na uspostavljanje punog pristupa internetu. I, na kraju, pozivamo na poštovanje temeljnih prava - objavila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Desetine mrtvih, hiljade uhapšenih Najmanje 65 osoba je poginulo, dok je više od 2.300 ljudi uhapšeno širom Irana u posljednjih 13 dana tokom antirežimskih protesta, prema podacima američke novinske agencije aktivista za ljudska prava HRANA.

Agencija je saopštila da su protesti zabilježeni na 512 lokacija u 180 gradova, prenosi Si-En-En. Navodi se da je među poginulima 50 demonstranata, 14 pripadnika sigurnosnih snaga, dok je jedna osoba bila "civil povezan s vladom".

HRANA ističe da tačan broj žrtava nije moguće utvrditi zbog kontinuiranog prekida komunikacija u Iranu. Ljekari upozoravaju da više nemaju kapaciteta za zbrinjavanje povrijeđenih, od kojih mnogi imaju prostrelne rane na glavi. Organizacije za ljudska prava navode da je režim ubio desetine demonstranata.

Iranska aktivistkinja i novinarka Masih Alinežad objavila je snimak džamije zahvaćene plamenom. Zapaljena zgrada državne televizije Zgrada iranske državne televizije IRIB u Isfahanu zapaljena je sinoć. Masovni protesti protiv iranskih vlasti i vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, traju već drugu sedmicu zaredom širom Irana. Demonstracije su izbile zbog teške ekonomske situacije, kolapsa nacionalne valute i općeg nezadovoljstva klerikalnim režimom, a zahvatile su Teheran i više od 100 gradova.