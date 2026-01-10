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JASNA PORUKA

Lideri Grenlanda poručili Trampu: Ne želimo biti Amerikanci, želimo biti Grenlanđani

Lideri pet političkih stranaka Grenlanda poslali su poruku američkom predsjedniku

Lideri Grenlanda poslali poruku Trampu. AP

FENA

10.1.2026

Lideri pet političkih stranaka Grenlanda poslali su poruku američkom predsjedniku Donaldu Truapu u kojoj navode da, uprkos njegovom nastojanju da stekne poluautonomnu dansku teritoriju, ne žele biti Amerikanci.

Zajednička izjava

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u petak, lideri stranaka su rekli: "Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani", prenosi Anadolija.

Dodali su: "Željeli bismo još jednom naglasiti našu želju da prezir SAD-a prema našoj zemlji prestane. Budućnost Grenlanda mora odlučiti grenlandski narod."

U izjavi je također istaknuto da je otočna teritorija posljednjih godina povećala svoje "međunarodno učešće".

- Moramo ponovo pozvati da se taj dijalog nastavi zasnivati ​​na diplomatiji i međunarodnim principima - rekli su.

Lideri su najavili da će se održati sastanak parlamenta, Inatsisartut, kako bi se osiguralo "da se održi poštena i sveobuhvatna politička debata i da se osiguraju prava naroda."

Izjava slijedi nakon višestrukih komentara Trampa u kojima je izrazio interes za preuzimanje Grenlanda, poluautonomne teritorije Kraljevine Danske.

Trampovi komentari

Govoreći na događaju u Bijeloj kući u petak, Tramp je rekao: "Učinit ćemo nešto na Grenlandu, sviđalo se to njima ili ne, jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda."

Dodao je, nastavljajući svoje odbijanje da isključi vojno preuzimanje: "Želio bih postići dogovor na lakši način, ali ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način.“

Trampovi komentari izazvali su široku osudu, a evropske zemlje su posebno upozorile da bi takav potez mogao značiti kraj NATO-a.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
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