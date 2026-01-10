Cerić o neredima u Iranu: Na sceni je rušenje postojećeg poretka, Pahlavija nije bilo briga za Bosnu

Cerić je naveo da su narodni protesti prirodan dio političkog života svake savremene države, ali je upozorio da protesti u Iranu ubrzo, umjesto fokusiranja na stvarne društvene probleme, počinju prizivati i "vanjsku intervenciju".

- Iran je i ranije prolazio kroz valove protesta, nekada opravdanih, nekada pretjeranih, ali ovoga puta sve je više indicija da se ne radi samo o autentičnom glasu naroda. Naprotiv, čini se da svjedočimo pokušaju destabilizacije koji ima jasne političke ciljeve: rušenje postojećeg poretka, narušavanje državnog suvereniteta i dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta zemlje. U takvim okolnostima, govor o čistoj borbi za slobodu postaje pojednostavljen i politički naivan - napisao je Cerić.

On je naglasio da događaji u Iranu imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na to da je Teheran ranije pokazao solidarnost kada su mnogi okretali glavu.

- Naša kolektivna memorija pamti ko je stajao uz Bosnu kada joj je bilo najteže, u trenucima kada su mnogi okretali glavu ili računali vlastite interese. Iran je tada pokazao solidarnost koja se ne zaboravlja. Bilo bi licemjerno, pa i nemoralno, da danas šutimo pred pokušajima vanjske i unutarnje invazije na čast, slobodu i suverenitet Islamske Republike Iran. Šah Reza Pahlavi nije znao za Bosnu, niti ga je ona ikada interesirala, kao što ni njegov samozvani nasljednik danas ne pokazuje nikakvo razumijevanje za patnje drugih naroda. Njegova ambicija da se, uz tuđu podršku, vrati u Teheran na bijelom konju više govori o interesima stranih centara moći nego o dobrobiti iranskog naroda - zaključio je Cerić.