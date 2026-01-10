Doktori iz Irana kontaktirali BBC: Brojni pacijenti su upucani u glavu

Doktori i medicinski tehničari u dvije iranske bolnice rekli su BBC-u da su njihove ustanove preopterećene povrijeđenim osobama tokom masovnih protesta u zemlji. Navode da veliki broj pacijenata ima prostrijelne rane u predjelu glave i očiju.
Doktor iz bolnice Farabi kazao je da je teheranska očna bolnica prešla u krizni režim i da je hitna služba potpuno opterećena.
- Prijemi i operacije koje nisu hitne su obustavljeni, a sve osoblje je angažovano samo na hitnim slučajevima - rekao je.
Ljekari iz bolnice u jugozapadnom gradu Širazu, koji su uz pomoć Starlinka stupili u kontakt s BBC-jem, potvrdili su da nemaju dovoljno hirurga da se nose s prilivom pacijenata i da među njima ima velik broj osoba s prostrijelnim ranama u predjelu glave i očiju.
Zdravstveni radnik iz druge bolnice u Teheranu također je za BBC rekao da među njihovim pacijentima ima žrtava s prostrijelnim ranama.
Broj žrtava
Od početka protesta 28. decembra, najmanje 51 demonstrant, uključujući sedmero djece, i 21 pripadnik sigurnosnih snaga je ubijen, prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists News Agency (HRANA). Više od 2.311 osoba je uhapšeno, navodi ista grupa. Norveška organizacija za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) potvrdila je broj žrtava, a BBC Persian identifikovao je 21 poginulu osobu, među kojima je petero djece.
Agencija AP navodi, prema svojim izvorima, da je broj poginulih u protestima porastao na najmanje 65 osoba.
Zabrinutost UN-a
Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da su Ujedinjene nacije duboko uznemirene zbog žrtava u Iranu.
- Ljudi bilo gdje u svijetu imaju pravo na mirne demonstracije, a vlade imaju odgovornost da zaštite to pravo i osiguraju da se ono poštuje - poručio je.
U posljednjih nekoliko dana protesti u Iranu zbog ekonomske situacije eskalirali su, posebno nakon što je odbjegli prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao na demonstracije širom zemlje. Iranska vlada potom je ugasila internet u cijeloj državi i prekinula telekomunikaciju s drugim zemljama.