Doktori iz Irana kontaktirali BBC: Brojni pacijenti su upucani u glavu

Doktori i medicinski tehničari u dvije iranske bolnice rekli su BBC-u da su njihove ustanove preopterećene povrijeđenim osobama tokom masovnih protesta u zemlji. Navode da veliki broj pacijenata ima prostrijelne rane u predjelu glave i očiju.

Doktor iz bolnice Farabi kazao je da je teheranska očna bolnica prešla u krizni režim i da je hitna služba potpuno opterećena.

- Prijemi i operacije koje nisu hitne su obustavljeni, a sve osoblje je angažovano samo na hitnim slučajevima - rekao je.

Ljekari iz bolnice u jugozapadnom gradu Širazu, koji su uz pomoć Starlinka stupili u kontakt s BBC-jem, potvrdili su da nemaju dovoljno hirurga da se nose s prilivom pacijenata i da među njima ima velik broj osoba s prostrijelnim ranama u predjelu glave i očiju.