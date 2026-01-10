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MOGUĆI PLANOVI NAPADA

Isplivali šokantni detalji razgovora: Amerika razmatra napad na Iran

Jedna od opcija koja se razmatra je serija vazdušnih udara velikih razmjera na brojne vojne ciljeve u Iranu

Tramp i Hamnei. Screenshot

M. Až.

10.1.2026

Američki zvaničnici razgovarali su o mogućim planovima napada na Iran, uključujući potencijalne mete, usred prijetnji u tom smislu od strane američkog predsjednika Donalda Trampa, objavio je medij The Wall Street Journal, pozivajući se na američke izvore.

- Zvaničnici Trampove administracije su vodili preliminarne razgovore o tome kako izvršiti napad na Iran ako bude potrebno… uključujući i koji objekti bi mogli biti meta - navodi se u izvještaju.

Jedna od opcija koja se razmatra je serija vazdušnih udara velikih razmjera na brojne vojne ciljeve u Iranu.

Istovremeno, izvori su rekli da su razgovori vođeni u okviru standardnog planiranja i da nije bilo znakova da će udari zaista biti izvedeni.

Zvaničnici su također naglasili da nije bilo raspoređeno vojno osoblje niti oprema u pripremi za napad.

Dodali su da u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek ne postoji konsenzus u vezi s mogućim udarima na Iran.

Tramp je ranije upozorio iranske vlasti na posljedice ukoliko demonstranti budu ubijeni. U subotu je američki predsjednik izjavio da su Sjedinjene Države spremne da "pomognu" Iranu.

- Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! Predsjednik Donald Tramp - napisao je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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