Isplivali šokantni detalji razgovora: Amerika razmatra napad na Iran

Američki zvaničnici razgovarali su o mogućim planovima napada na Iran, uključujući potencijalne mete, usred prijetnji u tom smislu od strane američkog predsjednika Donalda Trampa, objavio je medij The Wall Street Journal, pozivajući se na američke izvore.
- Zvaničnici Trampove administracije su vodili preliminarne razgovore o tome kako izvršiti napad na Iran ako bude potrebno… uključujući i koji objekti bi mogli biti meta - navodi se u izvještaju.
Jedna od opcija koja se razmatra je serija vazdušnih udara velikih razmjera na brojne vojne ciljeve u Iranu.
Istovremeno, izvori su rekli da su razgovori vođeni u okviru standardnog planiranja i da nije bilo znakova da će udari zaista biti izvedeni.
Zvaničnici su također naglasili da nije bilo raspoređeno vojno osoblje niti oprema u pripremi za napad.
Dodali su da u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek ne postoji konsenzus u vezi s mogućim udarima na Iran.
Tramp je ranije upozorio iranske vlasti na posljedice ukoliko demonstranti budu ubijeni. U subotu je američki predsjednik izjavio da su Sjedinjene Države spremne da "pomognu" Iranu.
- Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! Predsjednik Donald Tramp - napisao je Tramp.