Isplivali šokantni detalji razgovora: Amerika razmatra napad na Iran

Američki zvaničnici razgovarali su o mogućim planovima napada na Iran, uključujući potencijalne mete, usred prijetnji u tom smislu od strane američkog predsjednika Donalda Trampa, objavio je medij The Wall Street Journal, pozivajući se na američke izvore.

- Zvaničnici Trampove administracije su vodili preliminarne razgovore o tome kako izvršiti napad na Iran ako bude potrebno… uključujući i koji objekti bi mogli biti meta - navodi se u izvještaju. Jedna od opcija koja se razmatra je serija vazdušnih udara velikih razmjera na brojne vojne ciljeve u Iranu.

Istovremeno, izvori su rekli da su razgovori vođeni u okviru standardnog planiranja i da nije bilo znakova da će udari zaista biti izvedeni. Zvaničnici su također naglasili da nije bilo raspoređeno vojno osoblje niti oprema u pripremi za napad.