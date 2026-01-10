Vlasnik kluba smrti u Švicarskoj priznao: Izlaz u slučaju opasnosti bio zaključan

Riječi nekih svjedoka i zaposlenih u švicarskom klubu potvrdio je i vlasnik kluba, Žak Moreti, tokom saslušanja pred istražiteljima.

To je vlasnik kluba priznao istražiteljima, tvrdeći da ih je otključao tek kada je stigao na lice mjesta nakon požara.

Već neko vrijeme se spekulisalo o tome, a sada je potvrđeno – vrata za izlaz u slučaju opasnosti u klubu Le Constellation u skijalištu Kran Montana u Švicarskoj, gdje je u novogodišnjoj noći poginulo 40 osoba, bila su zaključana.

Prema informacijama koje je objavio RTS (švicarska radio i televizijska stanica), Moreti je rekao da su vrata za hitni izlaz bila zaključana iznutra u noći tragedije. Kada je stigao na mjesto događaja, otključao je vrata spolja i ugledao nekoliko tijela u prostoriji.

Moreti, koji je u pritvoru od petka zbog sumnje na bjekstvo, rekao je da ne zna zašto je izlaz bio blokiran. Istragu, koju vode četiri tužioca, očekuje složen zadatak da utvrdi istinu.

Švicarski mediji ističu da će zaključana vrata biti ključni element istrage, jer su neki posjetioci pokušali da pobjegnu kroz hitni izlaz kada je izbio požar, ali su ostali zarobljeni, što ih je koštalo života.

Kvalifikacija krivičnih djela

Ako tužioci procijene da su Žak i njegova supruga Džesika Moreti, koja je u kućnom pritvoru, djelimično odgovorni za zaključana vrata, mogli bi im promijeniti kvalifikaciju krivičnih djela.

Trenutno su optuženi izjasnili krivicu za ubistvo iz nehata, podmetanje požara i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Međutim, ako se utvrdi da su znali da su vrata zaključana, mogla bi se otvoriti sumnja na ubistvo sa predumišljajem, što nosi kaznu zatvora do 20 godina.

RTS također navodi da je Moreti istražiteljima rekao da je nedavno uklonio staru akustičnu pjenu sa plafona i zamijenio je novom, kupljenom u prodavnici Hornbah. Akustična pjena je lako zapaljiv materijal koji ubrzava širenje plamena i toksičnih gasova, čineći prostor gotovo neprohodnim za disanje u nekoliko minuta.

Poginulo 40 ljudi

U požaru je poginulo 40 ljudi, uključujući i maloljetnike, a povrijeđeno je 116. Osim 21 švicarskog državljanina, među poginulima je bilo i nekoliko stranaca, uključujući sedam Francuza, šest Italijana, te Srbina Stefana Ivanovića. Žrtve se liječe u više evropskih zemalja.