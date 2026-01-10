Tramp postrojio naftaše, poručio šta u Venecueli očekuje od njih i zaprijetio, pa dobio hladan odgovor: "Bez toga ništa"

Venecuela mora proći kroz značajne promjene kako bi postala privlačna za ulaganja, rekao je u petak izvršni direktor ExxonMobila Daren Vuds.

- Sredstva su nam tamo dva puta zaplijenjena, pa možete zamisliti da bi za treći ulazak bile potrebne prilično važne promjene. Ako pogledamo pravne i komercijalne okvire i konstrukcije koje su danas na snazi u Venecueli – danas je neinvesticijska", poruka je čelnika moćne energetske kompanije, prenosi Jutarnji list.

Donald Tramp je u petak u Istočnoj sobi Bijele kuće okupio gotovo 20 predstavnika energetske industrije i najavio da bi mogli postići dogovor "danas ili vrlo brzo nakon toga" kako bi oživjeli operacije američkih kompanija u toj latinoameričkoj zemlji.

"Poslujete s nama, ne s Venecuelom"

Tramp je rekao da su dileme o upravljačkim pravima nad venecuelanskom naftom nepotrebne jer će njegova administracija odlučiti koje će naftne kompanije tamo poslovati. Obećao je, prenosi AFP, garantovati sigurnost poslovanja, što je bio odgovor šefu Exxona.

- Mi ćemo donijeti odluku koje će naftne kompanije ući, kojima ćemo dozvoliti ulazak i sklopiti s njima dogovor - rekao je Tramp.

- Poslujete direktno s nama, uopće ne poslujete s Venecuelom, ne želimo da poslujete s Venecuelom - riječi su kojima je američki predsjednik dodatno pokušao uvjeriti sagovornike da je Venecuela pravi izbor.

Međutim, kako prenose izvori upoznati s tokom razgovora, naftaši nisu bili pretjerano "oduševljeni".

Jedan od razloga je Trampov zahtjev da ulože ukupno 100 milijardi dolara u zemlju u kojoj je uhapšen i otet predsjednik Nikolas Maduro. Bloomberg piše da su naftaši, očekivano, hvalili Trampa i rekli da s entuzijazmom dočekuju priliku u Venecueli, ali su ipak naglasili da ih čeka naporan rad prije nego što mogu pokrenuti značajna ulaganja.

"Mora postojati trajna zaštita ulaganja"

Tramp, naprimjer, navodi da će američke kompanije imati sigurnosne garancije, ali se, po svom običaju, ne upušta u detalje niti se obavezao na američku vojnu prisutnost, istovremeno navodeći iskustvo industrije u poslovanju u teškim uslovima.

Šef Exxona je bio jasan: "Moraju postojati trajne zaštite ulaganja."

Rajan Lans, izvršni direktor ConocoPhillipsa, rekao je da su "spremni pomoći", ali je upozorio na potrebu razgovora s bankama – vjerovatno uključujući i Američku banku za izvoz i uvoz – "dok razmišljamo o restrukturiranju duga i finansiranju kako bi se osigurale milijarde dolara potrebne za obnovu njihove energetske infrastrukture", prenosi portal Axios.

Chevron, kompanija koja je uspjela ostati u Venecueli, navodi da tamo proizvodi 240.000 barela dnevno i da može relativno brzo povećati proizvodnju.

Trampova prijetnja

Nakon sastanka Tramp je, uobičajeno, izrazio zadovoljstvo sastankom, rekavši da su se "na neki način dogovorili". Ipak, nije izostala ni prijetnja koju prenose američki izvori: "Ako odbijete ući, javite mi, jer imam 25 ljudi koji danas nisu ovdje i spremni su zauzeti vaša mjesta."

Bloomberg upozorava da su neki američki naftni operateri, posebno manji proizvođači, zabrinuti zbog trenutnih cijena koje opterećuju isplativost pojedinih bušotina. Dodatno ih brine i mogućnost priliva venecuelanske sirove nafte, koja bi dodatno snizila cijene i učinila aktivnosti u još većem broju bušotina preskupim.