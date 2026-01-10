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IRANSKI VRHOVNI VOĐA

Hamnei objavljuje poruke na X-u uprkos gašenju interneta u Iranu

Direktor internet analize u Kentiku, Dag Madori, objasnio je za CNN da je tehnički moguće da Hamnei ostane povezan

Ajatolah Hamnei. AP

M. Až.

10.1.2026

Uprkos prekidima komunikacija širom Irana, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nastavio je objavljivati poruke na platformi X, nazivajući demonstrante "gomilom ljudi spremnih na uništenje" i kritikujući američkog predsjednika Donalda Trampa.

Prekid interneta i telefonskih linija u Teheranu i drugim gradovima uveden je u četvrtak, a nastavio se i danas, prenosi CNN.

Hamnei je u petak objavio 12 poruka na X.

Direktor internet analize u Kentiku, Dag Madori, objasnio je za CNN da je tehnički moguće da Hamnei ostane povezan.

- Iran je tehnički povezan sa internetom, čak i ako većina korisnika ne može da komunicira. Oni su ga jednostavno isključili za većinu, ali vjerovatno održavaju konekciju za određene ljude ili servise - rekao je Madori.

On je dodao da su privilegovani korisnici "visoke vrijednosti" ostali povezani dok je većina zemlje odsječena od mreže.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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