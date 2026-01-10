Hamnei objavljuje poruke na X-u uprkos gašenju interneta u Iranu

Prekid interneta i telefonskih linija u Teheranu i drugim gradovima uveden je u četvrtak, a nastavio se i danas, prenosi CNN.

Uprkos prekidima komunikacija širom Irana, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nastavio je objavljivati poruke na platformi X, nazivajući demonstrante "gomilom ljudi spremnih na uništenje" i kritikujući američkog predsjednika Donalda Trampa.

Hamnei je u petak objavio 12 poruka na X.

Direktor internet analize u Kentiku, Dag Madori, objasnio je za CNN da je tehnički moguće da Hamnei ostane povezan.

- Iran je tehnički povezan sa internetom, čak i ako većina korisnika ne može da komunicira. Oni su ga jednostavno isključili za većinu, ali vjerovatno održavaju konekciju za određene ljude ili servise - rekao je Madori.

On je dodao da su privilegovani korisnici "visoke vrijednosti" ostali povezani dok je većina zemlje odsječena od mreže.