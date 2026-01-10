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PROTESTI U IRAUNU

Iranski glavni tužilac prijeti: "Svi demonstranti bit će optuženi kao neprijatelji Boga"

Za ovaj prekršaj predviđena je smrtna kazna

Protesti u Iranu. Platforma X

M. Až.

10.1.2026

Glavni tužilac Irana Mohamad Movahedi Azad izjavio je danas  da će svi demonstranti biti optuženi kao "neprijatelji Boga", prenose iranski državni mediji.

Za ovaj prekršaj predviđena je smrtna kazna, prenosi SKY News.

"Ova odredba se odnosi na izgrednike i teroriste koji su oštetili imovinu i ugrozili bezbjednost, kao i na sve koji su im pomogli", naveo je Movahedi Azad.

- Tužilaštvo treba brzo da pripremi suđenja i ne pokazuje bilo kakvu blagost, saosjećanje ili popustljivost - dodao je on.

Tužilac u Teheranu Ali Salehi također je juče izjavio da demonstranti mogu biti suočeni sa optužbom da su "neprijatelji Boga".

Protesti u Iranu održavaju se od 28. decembra zbog rasta cijena i pogoršanja životnog standarda, nakon što je vrijednost nacionalne valute pala na rekordno nizak nivo.

Ovi protesti predstavljaju najveće demonstracije u Iranu od 2022. i 2023. godine, koje su uslijedile nakon smrti Maše Amini tokom zadržavanja u policiji za moral zbog navodnog kršenja pravila oblačenja.

# IRAN
# PROTESTI
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