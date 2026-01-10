Medvedev zaprijetio Evropi uz snimak rakete Orešnik: Budale žele rat, evo šta ćete dobiti

Nekadašnji predsjednik Ruske Federacije Dmitrij Medvedev objavio je videosnimak koji prikazuje udar raketom Orešnik na Ukrajinu. U svojoj objavi na X, Medvedev je uputio jasnu poruku Evropi.

On se osvrnuo na odluku francuskog predsjednika da sazove političke stranke u parlamentu kako bi predstavili plan za raspoređivanje nekoliko hiljada francuskih vojnika u Ukrajinu.

Medvedev je napisao da "vladajuće evropske budale ipak žele rat u Evropi". Optužio je i evropske lidere da traže širi sukob.

- Rusija neće prihvatiti nikakve evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, Makron (Macron) i dalje prodaje ove patetične gluposti. Pa, hajde onda. Evo šta ćete dobiti - napisao je uz priloženi snimak.

Ove prijetnje uslijedile su nakon što su Makron i drugi evropski lideri nedavno razgovarali o formiranju "Koalicije voljnih" kako bi eventualno rasporedili trupe za očuvanje mira ili sigurnosne garancije nakon bilo kakvog budućeg prekida vatre.

Podsjećamo, ruske snage su napale Lavovsku oblast u Ukrajini u noći između 8. i 9. januara 2026. godine. Osim toga, napadnut je i Kijev, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su Rusi u napadu lansirali 242 drona, 13 balističkih raketa, jednu raketu Orešnik i 22 krstareća projektila.