Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MINISTAR FINANSIJA

Skot Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne sedmice

On je naveo da se razmatraju mjere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu

Skot Besent. AP

M. Až.

11.1.2026

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države mogle već naredne sedmice ukinuti dodatne sankcije Venecueli kako bi se olakšala prodaja nafte.

Besent je za Reuters rekao da bi Vašington mogao omogućiti korištenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje.

On je naveo da se razmatraju mjere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu.

# VENECUELA
# SAD
# SCOTT BESSENT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.