Skot Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne sedmice

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države mogle već naredne sedmice ukinuti dodatne sankcije Venecueli kako bi se olakšala prodaja nafte.

Besent je za Reuters rekao da bi Vašington mogao omogućiti korištenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje.

On je naveo da se razmatraju mjere koje bi olakšale povratak prihoda od prodaje nafte, uglavnom uskladištene na tankerima, nazad u Venecuelu.