Oglasio se Maduro iz ćelije preko sina: Mi smo borci, ne budite tužni

Nikolas Maduro Guera (Nicolas), sin uhapšenog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolasa), izjavio je da je njegov otac iz pritvora u Sjedinjenim Američkim Državama poručio da su on i njegova supruga Silija Flores (Cilia Flores), dobro te da ostaju borci.

– Dobro smo. Mi smo borci. Ne budite tužni - poručio je Maduro, prenio je njegov sin u video snimku koji je objavila vladajuća Ujedinjena socijalistička stranka Venecuele, pozivajući se na informacije koje su mu dostavili advokati, piše Figaro.

Nikolas Maduro i Silija Flores su 3. januara izvedeni iz Venecuele u vojnoj operaciji specijalnih američkih snaga, nakon čega su uhapšeni i prebačeni u pritvorsku jedinicu u Njujorku (New York). Suđenje im je počelo 5. januara, a optuženi su za učešće u ilegalnoj trgovini drogom i oružjem. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) poručila je da se neće smiriti nijednog minuta dok predsjednik ne bude vraćen te da će ga spasiti.

Američki predsjednik Donald Tramp (Turump) izjavio je da je nakon hapšenja Madura otkazao novi napad na Venecuelu zbog saradnje Karakasa, uz poruku da Vašington (Washington) namjerava diktirati ključne odluke. Iz Venecuele je odgovoreno da ta zemlja nije ni podređena ni pokorna Sjedinjenim Američkim Državama.