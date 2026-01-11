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NEZAPAMĆENE SCENE

Pojavio se snimak haosa iz drugog ugla: Ubice s fudbalskog terena snimljene izbliza, jedna od žrtava pokušala pobjeći

Na prvom snimku vidi se trenutak kada jedan od napadača najprije udara Marina nogom u glavu, a potom puca u njega dok je onesviješten

Pojavio se snimak. Screenshot

S. S.

11.1.2026

U napadu na ozloglašenog kriminalca Stajlina Olivera Vargasa, poznatog kao Marino, vođu kartela Los Lagartos, ubijene su još dvije osobe.

Nepoznati napadači iznenada su upali na teren za mali fudbal na ostrvu Mocoli u Ekvadoru. Kada su prisutni na terenu ležali na zemlji, uslijedila je detaljna pretraga.

Na prvom snimku vidi se trenutak kada jedan od napadača najprije udara Marina nogom u glavu, a potom puca u njega dok je onesviješten.

Drugi snimak prikazuje događaje iz drugog ugla, pokazujući napadače, navodno u policijskoj opremi, kako trče na teren, kao i pokušaj bjekstva dvojice fudbalera koji su kasnije ubijeni.

# UBISTVO
# EKVADOR
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