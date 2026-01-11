Haos u Iranu se nastavlja, sumnja se da su stotine ljudi ubijene: Tužilac nazvao demonstrante "Božijim neprijateljima"

Demonstranti su se okupili duž autoputa na sjeveroistoku Irana, uzvikujući slogane dok su oko njih gorjele vatre, pokazali su videosnimci objavljeni na društvenim mrežama u subotu, usred vala antivladinih protesta koji su zahvatili zemlju.

Uprkos smrtonosnim mjerama vlasti, demonstranti su u subotu navečer izašli na ulice, iako se vjeruje da su u posljednja tri dana stotine ljudi ubijene ili ranjene od strane sigurnosnih snaga.

Državni tužilac Mohammad Movahedi Azad upozorio je da će svi koji protestuju biti smatrani "Božijim neprijateljima", što je zločin za koji je predviđena smrtna kazna.