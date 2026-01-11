Venecuelanski vojnik o napadu SAD: Osjetio sam kao da mi glava puca iznutra, počeli smo krvariti iz nosa i povraćati krv

– Tog dana nismo ništa čuli dok je trajala operacija. Bili smo na straži, ali su nam odjednom svi radarski sistemi prestali raditi bez ikakvog objašnjenja. Zatim su se pojavili dronovi — mnogo dronova koji su letjeli iznad naših položaja. Nismo znali šta da radimo. Nakon dronova došli su helikopteri, ali vrlo mali broj, možda osam. Iz njih su izašli vojnici, svega dvadesetak. Međutim, bili su izuzetno tehnološki napredni, potpuno drugačiji od svega s čim smo se do tada borili — ispričao je.

U zapanjujućem intervjuu, jedan pripadnik venecuelanskih bezbjednosnih snaga, lojalan Maduru, opisao je kako su američke snage eliminisale stotine boraca bez ijednog poginulog vojnika, koristeći tehnologiju kakvu nikada ranije nije vidio niti čuo.

Sjedinjene Američke Države upotrijebile su moćno, tajanstveno oružje koje je venecuelanske vojnike bacilo na koljena — izazivajući krvarenje iz nosa i povraćanje krvi tokom operacije čiji je cilj bio hapšenje lidera Venecuele, Nikolasa Madura, navodi se u svjedočenju očevidaca koje je u subotu na mreži X objavila portparolka Bijele kuće Karolina Levit.

Prema njegovim riječima, to nije bila borba, već masakr.

– Bilo nas je stotine, ali nismo imali šanse. Pucali su nevjerovatno precizno i brzo, kao da je svaki vojnik ispaljivao 300 metaka u minuti. Nismo mogli ništa da učinimo — dodao je.

Na pitanje da li im je oružje pomoglo, odgovorio je:

– Nimalo. Nije bilo riječ samo o oružju. U jednom trenutku lansirali su nešto što ne znam kako da opišem… bilo je kao snažan zvučni talas. Odjednom sam osjetio kao da mi glava puca iznutra. Svi smo počeli krvariti iz nosa, neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nesposobni da se pomjerimo — rekao je i dodao da njegovi saborci nisu mogli pružiti otpor.

– Ta dvadesetorica, bez ijednog gubitka, ubili su stotine nas. Nismo imali način da se nosimo sa njihovom tehnologijom i oružjem. Kunem se, nikada nisam vidio ništa slično. Nismo mogli ni da ustanemo poslije tog soničnog oružja ili čega god da je bilo.

Pripadnik venecuelanskih snaga upozorio je vlasti:

– Vlasti moraju dobro razmisliti prije nego što se zamjere Amerikancima. Šaljem upozorenje svima koji misle da se mogu suprotstaviti SAD-u. Nemaju pojma za šta su sposobni. Poslije onoga što sam vidio, nikad više ne želim biti na suprotnoj strani. S njima se ne treba igrati — rekao je i dodao:

– Svi već pričaju o ovom događaju. Niko ne želi da prođe kroz ono što smo mi prošli. Sada svi dvaput razmišljaju. Ono što se ovdje desilo promijeniće mnogo toga — ne samo u Venecueli, već u cijelom regionu.