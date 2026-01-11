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SAD

Desetina hiljada ljudi marširalo ulicama Mineapolisa zbog ubistva žene: Traže odgovornost agenta

Zvaničnici Minnesote nazvali su ubistvo neopravdanim, pozivajući se na video zapise koji navodno pokazuju da se Gud vozilom udaljavala od službenika dok je on pucao

Protesti u Mineapolisu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

11.1.2026

Desetine hiljada ljudi marširalo je kroz Mineapolis da osude smrt žene koju je upucao agent Imigracijske službe (ICE), kao dio više od 1.000 protesta širom SAD protiv deportacione politike predsjednika Donalda Trampa. Veliki odziv u Mineapolisu, uprkos hladnom vremenu, pokazuje koliko je ubistvo 37-godišnje Reni Gud potreslo javnost i pokrenulo demonstracije u mnogim gradovima i manjim mjestima.

Demokratski lideri Minesote i administracija SAD dali su potpuno različite verzije događaja.

Demonstranti su marširali do ulice gdje je Gud ubijena u svom automobilu, uzvikujući njeno ime i parole poput: "Bez pravde, nema mira, maknite ICE sa naših ulica". 

Jedna od učesnica protesta izjavila je da je važno stati u odbranu zajednice i da se ovakve stvari moraju zaustaviti. Zvaničnici Minnesote nazvali su ubistvo neopravdanim, pozivajući se na video zapise koji navodno pokazuju da se Gud vozilom udaljavala od službenika dok je on pucao.

S druge strane, Ministarstvo za domovinsku sigurnost tvrdi da je službenik djelovao u samoodbrani jer je Gud, koja je pratila i snimala rad ICE operacija, upravljala vozilom prema njemu nakon što joj je naređeno da izađe iz auta.

Incident se dogodio ubrzo nakon što je oko 2.000 federalnih službenika raspoređeno u području Mineapolis-Sent Pol u okviru najveće dosadašnje operacije DHS-a, što je dodatno produbilo nesuglasice između administracije i demokratskih vlasti Minesote.

# PROTEST
# SAD
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