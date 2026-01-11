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U JEKU DEMONSTRACIJA

Tramp poručio da su spremni pomoći Iranu, stižu oštre reakcije: Uzvratit ćemo na svaki napad, neka vodi računa o SAD

Galibaf je prijetnju iznio dok su zastupnici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi!"

Donald Tramp. Pool / AP

S. S.

11.1.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp i senator Lindzi Grejem izrazili su podršku demonstrantima širom Irana.

Tramp je poručio da SAD spremne pomoći Iranu i da "pomoć stiže", dok je Grejem poručio da Tramp podržava napore naroda Irana da okonča ugnjetavanje.

To je izazvalo brojne reakcije u Teheranu, pa je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će režim uzvratiti na svaki američki napad, dodavši da bi Izrael i američke vojne baze u regiji postali "legitimne mete".

Galibaf je prijetnju iznio dok su zastupnici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi!".

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, javno je odgovorio na Trampovu podršku protestima u Iranu.

- Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da će, ukoliko iranska vlada nešto učini ili ne učini, stati na stranu onih koji izazivaju nerede. Pobunjenici polažu nade u njega. Ako je toliko sposoban, neka radije vodi računa o svojoj državi - napisao je Hamenei na platformi X, koja je inače zabranjena za korištenje u toj državi.

# IRAN
# DONALD TRUMP
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