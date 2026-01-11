Tramp poručio da su spremni pomoći Iranu, stižu oštre reakcije: Uzvratit ćemo na svaki napad, neka vodi računa o SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp i senator Lindzi Grejem izrazili su podršku demonstrantima širom Irana.

Tramp je poručio da SAD spremne pomoći Iranu i da "pomoć stiže", dok je Grejem poručio da Tramp podržava napore naroda Irana da okonča ugnjetavanje.

To je izazvalo brojne reakcije u Teheranu, pa je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će režim uzvratiti na svaki američki napad, dodavši da bi Izrael i američke vojne baze u regiji postali "legitimne mete".