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KONAČNA ODLUKA

Norveški Nobelov institut odgovorio Mačado: Nobelova nagrada za mir ne može biti predata Trampu

Dodjela nagrade američkompredsjedniku bila bi čin zahvalnosti venecuelanskog naroda za uklanjanje Madura

Marija Korina Mačado. Anadolija

Z. V.

11.1.2026

Norveški Nobelov institut saopćio je da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti na drugu osobu, nakon izjava venecuelanske opozicione liderice Marija Korina Mačado (Marije Corine Machado), koja je sugerisala da bi svoju nagradu za 2025. godinu mogla dati predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Trumpu).

U saopćenju, institut je naveo da je odluka o dodjeli Nobelove nagrade konačna i trajna, pozivajući se na statute Nobelove fondacije, koji ne dopuštaju žalbe. Organizacija je također napomenula da odbori koji dodjeljuju nagrade ne komentarišu postupke ili izjave laureata nakon što prime nagradu.

- Kada je Nobelova nagrada objavljena, ona se ne može opozvati, dijeliti niti prenijeti na druge. Odluka je konačna i vrijedi za sva vremena-  rekli su u petak Norveški Nobelov odbor i Norveški Nobelov institut.

U ponedjeljak je Mačado, govoreći za Fox News, rekla da bi dodjela nagrade Trumpu bila čin zahvalnosti venecuelanskog naroda za uklanjanje Nikolasa Madura (Nicolása), predsjednika zemlje, koji je prošle sedmice uhapšen od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp, koji je dugo pokazivao interes za osvajanje nagrade i ponekad je povezivao s diplomatskim postignućima, rekao je da bi mu bila čast prihvatiti nagradu ako mu je Mačado ponudi tokom planiranog sastanka u Washingtonu sljedeće sedmice.

Mačado, bivša članica Nacionalne skupštine, spriječena je da se kandiduje na općim izborima u Venecueli 2024. godine od strane vlasti lojalnih Maduru.

Podržala je zamjenskog kandidata koji se smatrao pobjednikom izbora, iako je Maduro tvrdio da je pobijedio. Revizije glasanja od strane nezavisnih posmatrača pokazale su nepravilnosti u službenim rezultatima.

# DONALD TRUMP
# NOBELOVA NAGRADA ZA MIR
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