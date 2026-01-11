Norveški Nobelov institut odgovorio Mačado: Nobelova nagrada za mir ne može biti predata Trampu

Norveški Nobelov institut saopćio je da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti na drugu osobu, nakon izjava venecuelanske opozicione liderice Marija Korina Mačado (Marije Corine Machado), koja je sugerisala da bi svoju nagradu za 2025. godinu mogla dati predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Trumpu).

U saopćenju, institut je naveo da je odluka o dodjeli Nobelove nagrade konačna i trajna, pozivajući se na statute Nobelove fondacije, koji ne dopuštaju žalbe. Organizacija je također napomenula da odbori koji dodjeljuju nagrade ne komentarišu postupke ili izjave laureata nakon što prime nagradu.

- Kada je Nobelova nagrada objavljena, ona se ne može opozvati, dijeliti niti prenijeti na druge. Odluka je konačna i vrijedi za sva vremena- rekli su u petak Norveški Nobelov odbor i Norveški Nobelov institut.

U ponedjeljak je Mačado, govoreći za Fox News, rekla da bi dodjela nagrade Trumpu bila čin zahvalnosti venecuelanskog naroda za uklanjanje Nikolasa Madura (Nicolása), predsjednika zemlje, koji je prošle sedmice uhapšen od strane Sjedinjenih Američkih Država.