Stotine zatvorenika pušteno u Nikaragvi nakon američkog pritiska

Vlada Nikaragve saopćila je danas da je oslobodila stotine zatvorenika, dan nakon što su Sjedinjene Američke Države pozvale na puštanje više od 60 političkih zatvorenika u toj zemlji.

Politički zatvorenici

Ovaj potez dolazi u vrijeme kada je i Venecuela, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, započela s oslobađanjem političkih zatvorenika.

U saopćenju vlade predsjednika Danijela Ortege navedeno je da su zatvorenici pušteni na slobodu, ali nije preciziran njihov tačan broj niti je potvrđeno da li su bili pritvoreni iz političkih razloga, prenosi Hina.

Nevladina organizacija koja prati političke zatvorenike u Nikaragvi identifikovala je 19 ljudi koji su oslobođeni u subotu.

Opoziciona liderka i bivša zatvorenica Ana Margarita Vihil, predsjednica političkog pokreta UNAMOS, izjavila je za Rojters da su među puštenima „politički zatvorenici, uključujući nekoliko naših prijatelja“.

Odgovor represijom

Nakon protesta 2018. godine, u kojima se tražio Ortegin odlazak s vlasti, on je odgovorio represijom u kojoj je poginulo najmanje 350 osoba, dok su stotine zatvorene. Ortega i njegova supruga Rozario Muriljo kontrolišu svaki aspekt vlasti, uključujući oružane snage i pravosuđe.

Liberali Nikaragve, koalicija opozicionih grupa, pohvalili su puštanje zatvorenika.

- Nemamo sumnje da je takva odluka rezultat političkog pritiska američke vlade na diktaturu i šahovskih poteza podstaknutih događanjima u Venecueli - saopštila je ta grupa.