Daniele: Povlačenje SAD iz međunarodnih organizacija historijski udar na međunarodni pravni poredak

Vanredni profesor međunarodnog prava s Univerziteta Molise u Italiji Luigi Daniele ocijenio je za Fenu da povlačenje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz 66 međunarodnih organizacija predstavlja historijski trenutak u kojem SAD "skidaju masku" i otvoreno se okreću protiv međunarodnog pravnog poretka i međunarodne krivične pravde.

Promocija demokratije

Po njegovim riječima, SAD imaju potpunu vojnu dominaciju u svijetu, ali bi time mogli izgubiti svaku pretenziju utemeljenu na ljudskim pravima i promociji demokratije.

- Može se to na neki način promatrati i kao imperijalizam, a Trumpove izjave, nerijetko, nemaju nikakvo moralno utemeljenje - kazao je Daniele.

On je naglasio da ovim zaokretom, koji uključuje napuštanje međunarodnih organizacija, SAD otvoreno pokušava razmontirati historijsko iskustvo međunarodne krivične pravde, počevši od sankcija protiv Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

- Problem nije samo povlačenje, već aktivno nastojanje da se okonča međunarodna krivična pravda i, iskreno, međunarodne jurisdikcije uopće - dodao je.

Civilno društvo

Daniele smatra da će teret biti na civilnom društvu, u Evropi i šire, da stvori sve veći pritisak kako bi se promijenila politika i nametnula agenda za odbranu, revitalizaciju i jačanje međunarodnih institucija kroz mobilizaciju i nove globalne saveze.

- I američki i evropski finansijski kapitalisti, kao i vladajuće elite koje oni biraju, ne mare za međunarodno pravo i pravdu. Oni svijet vide kroz ratove, agresije, aneksije, promjene režima, kao i genocide, što je slučaj sa Gazom, i to je postalo "novo normalno", odnosno bogata poslovna prilika - rekao je Daniele.

On je ocijenio da narodi Evrope ponovo imaju historijski teret da odbace sve sile koje bacaju demokratiju na koljena.

- Najveće opasnosti za demokratiju nalaze se unutar njihovih redova, a ne u Kini ili Rusiji. Pretvaranje da su svi neprijatelji vani i negdje drugo je uvijek koristan trik da se prikrije nedostatak vizije i nesposobnost da se prave politike. Nije nužno loša stvar što sada niko više ne može negirati ovu krizu - zaključio je Daniele.