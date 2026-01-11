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UHAPŠEN JE

Pokolj u Americi: Muškarac ubio cijelu svoju porodicu, pa nastavio dalje da rešeta

U ovakvoj situaciji, imate člana porodice koji napada vlastitu porodicu. Koji god razlog bio, nadamo se da ćemo ga otkriti, rekao je Skot

Uhapšeni muškarac Darika M. Mur. Društvene mreže

Z. V.

11.1.2026

Dvadesetčetverogodišnji muškarac iz Misisipija (Mississippi) uhapšen je pod sumnjom da je u petak navečer, u krvavom pohodu na tri različite lokacije u ruralnom području, ubio šestero ljudi svog oca, brata, ujaka, sedmogodišnju rodicu te pastora i njegovog brata, saopćile su vlasti.

Osumnjičeni Darika M. Mur uhapšen je na policijskoj blokadi u Sederblafu nešto prije ponoći, nakon što su desetine lokalnih, državnih i saveznih policajaca preplavile područje na sjeveroistoku Misisipija. Mur je u subotu zadržan u zatvoru okruga Klej bez mogućnosti kaucije, a prvo pojavljivanje pred sudijom očekuje se u ponedjeljak.

Okružni tužilac Skot Kolom (Scott Colom) izjavio je za Asociated  pres da očekuje da će tražiti smrtnu kaznu te da će Muru vjerovatno biti dodijeljen branilac po službenoj dužnosti. Ako se optužbe prekvalifikuju u teško ubistvo, Mur prema državnom zakonu neće imati pravo na kauciju.

Šerif okruga Klej, Edi Skot, na konferenciji za medije u subotu izjavio je da dokazi i svjedoci upućuju na to da je Mur bio jedini napadač te da nema drugih povrijeđenih. Dodao je kako istražitelji i dalje ispituju Mura, ali zasad ne znaju šta bi mogao biti motiv ovih stravičnih zločina.

— U ovakvoj situaciji, imate člana porodice koji napada vlastitu porodicu — rekao je Skot.  Koji god razlog bio, nadamo se da ćemo ga otkriti.

Ubistva su se dogodila na području udaljenom oko 200 kilometara sjeveroistočno od Džeksona (Jackson), u kraju ispunjenom poljima, šumama i skromnim domovima.

Istražitelji vjeruju da je Mur prvo ubio svog oca, 67-godišnjeg Glena Mura, brata, 33-godišnjeg Kvintona Mura (Quinton Mur), i ujaka, 55-godišnjeg Vilija Eda Gvinesa (Willie Ed Guines), u porodičnoj mobilnoj kućici u zapadnom dijelu okruga Klej.

Šerif je rekao da je Mur potom ukrao bratov kamionet i odvezao se nekoliko kilometara do kuće svoje rođake, gdje je provalio i pokušao izvršiti seksualni napad. Skot je izjavio da je Mur zatim prislonio pištolj na glavu sedmogodišnje djevojčice, čiji identitet nije želio otkriti, i usmrtio je.

# UBISTVA
# POKOLJ
# SAD
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