Tramp usred sastanka sa direktorima naftnih kompanija ustao da gleda izgradnju plesne dvorane

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izazvao je iznenađenje tokom sastanka s direktorima naftnih kompanija, kada je naglo prekinuo razgovor kako bi se divio balskoj dvorani Bijele kuće.

Sastanak održan u petak zamro je na nekoliko trenutaka, jer je Trump podigao ruku i rekao:

- Sačekajte trenutak, moram vidjeti svoju prelijepu dvoranu- rekao je Tramp.

Ustajući sa stolice, Tramp se potom uputio prema vratima kako bi pogledao u balsku dvoranu. Zaustavivši se na vratima, rekao je:

- Wow! Kakav pogled! Ovo su vrata balske dvorane- divio se Trump.

Trump je primijetio da je to neobično vrijeme za gledanje u balsku dvoranu, što je izazvalo smijeh, a zatim je pozvao "lažne vijesti" da provjere napredak radova. Tramp termin "lažne vijesti" koristi za medije koji prema njemu imaju kritički ton.

Tramp je u oktobru 2025. godine objavio da je započela izgradnja balske dvorane, nakon višemjesečnog spominjanja planiranog projekta modernizacije Bijele kuće. Projekat ne košta poreske obveznike i finansira se privatnim sredstvima, kako tvrde iz Bijele kuće.

Fotografije ekipe za rušenje koja demontira fasadu Istočnog krila pojavile su se na društvenim mrežama i u medijskim izvještajima u oktobru 2025. godine, izazvavši ogorčenje kritičara koji su tvrdili da Tramp "uništava" Bijelu kuću.