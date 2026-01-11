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INTERESANTNA SITUACIJA

Tramp usred sastanka sa direktorima naftnih kompanija ustao da gleda izgradnju plesne dvorane

Sačekajte trenutak, moram vidjeti svoju prelijepu dvoranu- rekao je američki predsjednik

Donald Tramp. Screenshot/You Tube

Z. V.

11.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izazvao je iznenađenje tokom sastanka s direktorima naftnih kompanija, kada je naglo prekinuo razgovor kako bi se divio balskoj dvorani Bijele kuće.

Sastanak održan u petak zamro je na nekoliko trenutaka, jer je Trump podigao ruku i rekao: 

- Sačekajte trenutak, moram vidjeti svoju prelijepu dvoranu- rekao je Tramp.

Ustajući sa stolice, Tramp se potom uputio prema vratima kako bi pogledao u balsku dvoranu. Zaustavivši se na vratima, rekao je: 

- Wow! Kakav pogled! Ovo su vrata balske dvorane- divio se Trump. 

Trump je primijetio da je to neobično vrijeme za gledanje u balsku dvoranu, što je izazvalo smijeh, a zatim je pozvao "lažne vijesti" da provjere napredak radova. Tramp termin "lažne vijesti" koristi za medije koji prema njemu imaju kritički ton.

Tramp je u oktobru 2025. godine objavio da je započela izgradnja balske dvorane, nakon višemjesečnog spominjanja planiranog projekta modernizacije Bijele kuće. Projekat ne košta poreske obveznike i finansira se privatnim sredstvima, kako tvrde iz Bijele kuće.

Fotografije ekipe za rušenje koja demontira fasadu Istočnog krila pojavile su se na društvenim mrežama i u medijskim izvještajima u oktobru 2025. godine, izazvavši ogorčenje kritičara koji su tvrdili da Tramp "uništava" Bijelu kuću.

Tramp je u Bijeloj kući ugostio gotovo dvije desetine rukovodilaca naftnih kompanija kako bi razgovarali o ulaganjima u Venecuelu, nakon što je američka vojska uspješno zarobila predsjednika te zemlje, Nicolasa Madura (NIcolasa).

Među naftnim kompanijama koje su prisustvovale sastanku bili su Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy i Hilcorp.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik JD Vens (Vance), državni sekretar Martko Rubio (Marco), ministar energetike Kris Vrajt (Chris Wright) te ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum (Doug).

# SAD
# DONALD TRUMP
# NAFTNE KOMPANIJE
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