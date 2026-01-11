Makron odgodio početak samita G7 zemalja zbog toga što je na isti dan Tramp zakazao UFC borbu u Bijeloj kući

Francuska će odgoditi ovogodišnji samit Grupe sedam (G7) kako bi izbjegla sukob s UFC događajem planiranim u Bijeloj kući 14. juna, rekla su za Politico dva zvaničnika direktno upoznata s planiranjem G7.

Ovogodišnje okupljanje

Pariz je ranije najavio da će se ovogodišnje okupljanje lidera G7 održati od 14. juna, što je ujedno Dan zastave u SAD-u i 80. rođendan predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa), do 16. juna u Evian-les-Bainsu, na obalama Ženevskog jezera.

Međutim, Tramp je u oktobru najavio da će Bijela kuća 14. juna biti domaćin velike UFC borbe.

Izvršni direktor Ultimate Fighting Championshipa Dana White rekao je za CBS News da su logistički detalji događaja finalizirani. White je naveo da će se događaj okupiti do 5.000 ljudi na južnom travnjaku Bijele kuće.

Rezultat konsultacija

Samit G7 sada će se održati od 15. do 17. juna.

Ured francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) odbio je potvrditi da li je promjena, koja je sada i zvanično objavljena na web stranici G7, direktno povezana s UFC događajem te je saopćio da je novi raspored "rezultat konsultacija s partnerima iz G7".

- Kao lider slobodnog svijeta, naši partneri su smatrali da je prisutnost predsjednika Trampa na samitu G7 od suštinskog značaja. Ljubazno su pomjerili datume kako bi se prilagodili rasporedu američkog predsjednika - jedan zvaničnik Bijele kuće rekao je za Politico: