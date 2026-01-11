Hiljadu stambenih zgrada u Kijevu i dalje bez grijanja nakon ruskog napada

Više od 1.000 stambenih zgrada u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu i dalje je bez grijanja nakon razornog ruskog napada ranije ove sedmice, saopćile su lokalne vlasti u nedjelju.

Pojačana bombardiranja

Rusija je pojačala bombardiranja energetskog sistema Ukrajine otkako je izvršila invaziju 2022. godine, piše Reuters.

U petak je raketni napad na Kijev gotovo cijeli grad ostavio bez struje i grijanja usred naglog zahlađenja, a tek u nedjelju vlasti su uspjele obnoviti vodosnabdijevanje i djelimično vratiti električnu energiju i grijanje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija namjerno čekala ledeno vrijeme kako bi pogoršala situaciju za ukrajinski narod, nazvavši to ciničnim ruskim terorom usmjerenim protiv civila.

Četvrta zima rata mogla bi biti najhladnija i najmračnija do sada, s obzirom na nagomilane štete na elektroenergetskoj mreži koje prijete kolapsom, dok se temperature, već ispod minus 12 stepeni Celzijusa, očekuje da padnu na minus 20 stepeni.

- Radovi na obnovi su u toku. Međutim, situacija s energetskim snabdijevanjem u prijestolnici ostaje vrlo teška - rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Teška situacija

- Prema prognozama, jaki mrazevi se neće povući u narednim danima. Stoga će teška situacija u prijestolnici potrajati - dodao je.

Ministarstvo energetike Ukrajine saopćilo je da su ruske snage tokom noći ponovo napale energetski sistem zemlje, nakratko prekinuvši snabdijevanje električnom energijom u jugoistočnim regijama Dnjipropetrovska i Zaporožja.

- Nijedan dan ove sedmice nije prošao bez napada na energetska postrojenja i kritičnu infrastrukturu. Zabilježena su 44 napada - rekla je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko na Telegramu.

Dodala je da obnova grijanja i električne energije napreduje rekordnom brzinom, ističući da će značajna poboljšanja u Kijevu zahtijevati vrijeme, ali bi mogla biti postignuta do četvrtka.