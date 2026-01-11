Ukrajinska obavještajna služba tvrdi: Ramzanu Kadirovu otkazao bubreg, u toku potraga za novim liderom Čečenije

Ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore iz Obavještajne službe odbrane Ukrajine (DIU), objavili su da se zdravstveno stanje čečenskog lidera Ramzana Kadirova ozbiljno pogoršalo te da se nalazi na dijalizi zbog zatajenja bubrega.

Prema navodima tih izvora, Kadirov je smješten u privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegove porodice, uključujući i one koji su doputovali iz inostranstva.

- U kontekstu prisustva Ramzana Kadirova na ulazu na koncert Iosifa Kobzona, proces određivanja kandidata za poziciju novog lidera Čečenije značajno je intenziviran - rekao je izvor za agenciju.

Iosif Kobzon bio je poznati ruski pjevač i blizak podržavalac Kremlja, koji je preminuo 2018. godine. U ruskom i ukrajinskom političkom žargonu izraz "ići na Kobzonov koncert" koristi se kao sarkastična aluzija na smrt ili stanje blisko smrti.

Izvori navode da se među najizglednijim kandidatima prihvatljivim za Kremlj spominju Magomed Daudov, Apti Alaudinov i Ramzanov najstariji sin Ahmat Kadirov.