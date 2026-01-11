Kuba odgovorila na Trampove prijetnje: SAD nas napadaju posljednjih 66 godina

Kubanski predsjednik Migel Dijaz‑Kanel (Miguel Díaz‑Canel) poručio je danas da je “Kuba slobodna, suverena i nezavisna nacija koja nikoga ne napada, dok su Sjedinjene Američke Države agresori posljednjih 66 godina”.

- Nemaju moralni autoritet da na bilo koji način upiru prstom u Kubu, oni koji sve pretvaraju u posao, čak i ljudske živote. Oni koji danas histerično napadaju našu naciju to čine iz bijesa zbog suverene odluke ovog naroda da sam bira svoj politički model - poručio je Dijaz‑Kanel.

Dodao je da oni koji Revoluciju krive za teške ekonomske probleme trebaju da se “stide što šute”, naglašavajući da su višedecenijske sankcije i pritisci Sjedinjenih Američkih Država glavni uzrok teškoća s kojima se Kuba suočava.