Kuba odgovorila na Trampove prijetnje: SAD nas napadaju posljednjih 66 godina

Kubanski predsjednik Migel Dijaz‑Kanel (Miguel Díaz‑Canel) poručio je danas da je “Kuba slobodna, suverena i nezavisna nacija koja nikoga ne napada, dok su Sjedinjene Američke Države agresori posljednjih 66 godina”.
- Nemaju moralni autoritet da na bilo koji način upiru prstom u Kubu, oni koji sve pretvaraju u posao, čak i ljudske živote. Oni koji danas histerično napadaju našu naciju to čine iz bijesa zbog suverene odluke ovog naroda da sam bira svoj politički model - poručio je Dijaz‑Kanel.
Dodao je da oni koji Revoluciju krive za teške ekonomske probleme trebaju da se “stide što šute”, naglašavajući da su višedecenijske sankcije i pritisci Sjedinjenih Američkih Država glavni uzrok teškoća s kojima se Kuba suočava.
Ranije je Tramp poručio da nafta više neće stizati na Kubu iz Venecuele te pozvao vlasti u Havani da postignu dogovor sa Washingtonom “prije nego što bude prekasno”.
Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodrigez (Bruno Rodríguez) odbacio je tvrdnje da Kuba prima novčanu ili materijalnu naknadu za pružanje sigurnosnih usluga drugim državama.
- Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, mi nemamo vladu koja se bavi plaćeničkim aktivnostima, ucjenama ili vojnom prisilom - naveo je Rodrigez.
On je istakao da Kuba ima puno pravo da uvozi gorivo s tržišta koja su spremna da ga prodaju te da razvija trgovinske odnose bez miješanja i jednostranih prisilnih mjera.
- Zakon i pravda su na strani Kube. Sjedinjene Američke Države se ponašaju kao nekontrolisani hegemon koji ugrožava mir i sigurnost, ne samo na Kubi već i širom svijeta - poručio je Rodrigez.