Pezeškijan poslao poruku Irancima: Ne dajte svojoj djeci da se priključe protestima terorista koji kolju i ubijaju

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeškijan) u intervjuu za državnu televiziju komentarisao je masovne proteste u zemlji, tvrdeći da “Sjedinjene Američke Države i Izrael sjede tamo i daju upute ovim ljudima, govoreći im: Samo naprijed, mi vas podržavamo”.

Pezeškijan je obećao reformu posrnule iranske ekonomije i naglasio da je vlada spremna saslušati demonstrante, ali ne i one koji uništavaju imovinu i džamije.

- Ako neko ko pripada ovoj zemlji protestuje, mi čujemo te proteste, slušamo ih i rješavamo to. Ali, neprijatelj je u zemlju doveo obučene teroriste. Nasilnici nisu ljudi koji protestuju. Obučili su (SAD i Izrael) grupu unutar zemlje i u inostranstvu, te su u zemlju doveli teroriste izvana, koji pale džamije - rekao je Pezeškijan.

On je pozvao porodice da ne dozvole svojoj djeci da se uključuju u nemire: “Ne dozvolite svojoj djeci da se priključuju teroristima koji kolju i ubijaju druge”, naveo je iranski predsjednik.

Protesti, koji su započeli kao odgovor na rastuću inflaciju, sada su prvenstveno usmjereni na rušenje trenutne vlade. Šire se na sve iranske provincije, a grupa za ljudska prava HRANA izvijestila je da je broj poginulih demonstranata porastao na 116. Prema izvještajima aktivista, tokom dvonedjeljnih protesta ubijeno je do 200 ljudi.

U Sjedinjenim Američkim Državama sve češće se diskutuje o reakciji na proteste u Iranu i nasilnom gušenju demonstracija. Zvaničnici u Vašingtonu održali su preliminarne razgovore o potencijalnom napadu na Iran, a američki predsjednik Donald Tramp (Donald Tramp) napisao je na društvenim mrežama da je Amerika spremna da pomogne.

Teheran je u nedjelju zaprijetio odmazdom protiv Izraela i američkih vojnih baza u Iranu, ukoliko dođe do napada na zemlju.